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Z vln Tichého oceánu se do výšky 43 metrů tyčí kamenný oblouk, který dal jméno celé přírodní rezervaci

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Ještě mladou planetu pamatující La Portada se nachází severně od chilského města Antofagast a je jednou z oblíbených turistických atrakcí. Při pohledu na tuto sto milionu let starou přírodní kuriozitu vyniká mořský prvek sedimentárních hornin a zkamenělin ve tvaru oblouku a dlouhých strmých útesů.
Z vln Tichého oceánu se do výšky 43 metrů tyčí kamenný oblouk, který dal jméno celé přírodní rezervaci

Z vln Tichého oceánu se do výšky 43 metrů tyčí kamenný oblouk, který dal jméno celé přírodní rezervaci

Zdroj: Patricio Cornejo Riv / Creative commons, CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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