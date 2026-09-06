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Zvyk z 80. let s make-upem dělá dodnes půlka českých seniorek. Kosmetička varuje, že přidává 8 let

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Přesný počet let navíc nikdo nezměří a osm je hlavně číslo do titulku. Zajímavější je něco jiného. Existuje jeden zažitý tah tužkou, po kterém obličej působí přísněji a unaveněji, než ve skutečnosti je. Naučila se ho celá jedna generace a spoustě žen zůstal v ruce dodnes.
Zvyk z 80. let s make-upem dělá dodnes půlka českých seniorek. Kosmetička varuje, že přidává 8 let

Zvyk z 80. let s make-upem dělá dodnes půlka českých seniorek. Kosmetička varuje, že přidává 8 let

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Relaxeo.cz

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