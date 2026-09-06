Zvyk z 80. let s make-upem dělá dodnes půlka českých seniorek. Kosmetička varuje, že přidává 8 let

Přesný počet let navíc nikdo nezměří a osm je hlavně číslo do titulku. Zajímavější je něco jiného. Existuje jeden zažitý tah tužkou, po kterém obličej působí přísněji a unaveněji, než ve skutečnosti je. Naučila se ho celá jedna generace a spoustě žen zůstal v ruce dodnes. Kolem očí se pleť mění nejrychleji
Kůže kolem očí patří k nejtenčím na celém těle a s přibývajícími roky se ztenčuje dál. Ztrácí pružnost, horní víčko se pomalu snižuje a ve vnějším koutku přibývají jemné vrásky.
Líčení, které tomuhle místu slušelo ve třiceti, na něm po šedesátce funguje jinak. Stejná tužka, stejný pohyb, jiný výsledek.
Přečtěte si také: Stylistka varuje důchodkyně: Přestaňte kombinovat tyhle 2 kusy, přidají vám 10 let během vteřiny Foto: Freepik.com Černá dokola oko sevře
Zmíněný zvyk pochází z osmdesátých let, kdy se v líčení sázelo na výrazné oko. Tmavá tužka objela horní i dolní víčko a často zamířila i na vnitřní okraj spodní linky. Tehdy to patřilo k upravenému vzhledu.
Na zralejší pleti se ale takový rámeček obrátí proti své majitelce. Tvrdý černý obrys přitáhne pozornost přesně tam, kde jsou nejjemnější vrásky, takže vystoupí do popředí. Oko zároveň vypadá menší, protože ho tmavá barva stáhne po celém obvodu.
Foto: Freepik.com Hnědá, švestková nebo grafitová
Vizážisté radí jednoduchou výměnu. Sytě černou tužku odložte a sáhněte po měkčím odstínu. Dobře fungují tmavě hnědá, švestková nebo grafitová. Oko zvýrazní podobně, ale bez ostrého kontrastu.
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Pomůže i samotné vedení linky. Místo obtahování celého oka stačí jemný tah těsně u horních řas, který na závěr lehce rozmažete. Na spodním víčku vystačíte s vnější třetinou směrem od koutku. Pohled se tím otevře.
Na vnitřní lince zkuste bílou
Vnitřní okraj spodního víčka je u zralé pleti nejcitlivější místo. Tmavá tužka tady oko okamžitě zúží. Bílá linka naopak neutralizuje zarudnutí, projasní pohled a oko opticky zvětší.
Poslední drobnost se týká stínů. Staré práškové palety se na jemné kůži víčka rády usazují v rýhách a nerovnosti tím zvýrazní. Krémové nebo lehce saténové textury se roztírají snáz a víčko po nich vypadá hladší. Celá úprava přitom u zrcadla nezabere víc času než dosavadní rutina.
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