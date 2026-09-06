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Vepřové na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem: Maso tak dobré, že přílohy možná ani nestihnou dorazit na stůl

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Vepřové kousky na česneku patří k těm jídlům, která se u nás doma vaří odjakživa. Plecko nakrájené na kostky, hodně česneku, cibule a správně vedený nápek ze dna pekáče. To je základ, který funguje spolehlivě pokaždé. Přidejte bramborový knedle a rychlý špenát, a máte oběd, po kterém se nikdo nezvedne od stolu hladový.
Obrázek na recept na vepřové na česneku

Obrázek na recept na vepřové na česneku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na vepřové na česneku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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