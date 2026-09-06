Vepřové na česneku se špenátem a bramborovým knedlíkem: Maso tak dobré, že přílohy možná ani nestihnou dorazit na stůl

Vepřové kousky na česneku patří mezi recepty, které se doma většinou nemusí nijak představovat. Člověk ví dopředu, do čeho jde. Ještě než se usedne ke stolu, byt už je cítit česnekem a dušeným masem velmi výrazně. U nás se tohle jídlo objevovalo hlavně v neděli. Dodnes si pamatuju, jak táta dřevěnou vařečkou seškraboval dno pekáče a sbíral tmavý karamelový nápek u krajů. Tvrdil, že právě tohle je na celém obědě nejlepší část. A měl pravdu.
se na tenhle způsob hodí skoro samo. Má dost tuku, takže se při pomalém dušení nevysuší, ale zároveň není tak Plecko těžké jako bůček. Nakrájím ho na větší kostky, pořádně okořením, sůl, pepř, mletý kmín, sladká paprika a koření na vepřové, a pak přijde česnek. Část nakrájím na plátky a promíchám rovnou s masem, zbytek prolisuju až do . Chuť je omáčky výrazná, ale ne ostrá. Cibule jde do pekáče ve větším množství, protože se pečením rozpadne a udělá základ husté, tmavé šťávy. K tomu z vařených brambor a bramborový knedlík špenát s vajíčkem. Dohromady je to kombinace, která k vepřovému sedí možná nejlíp ze všech.
Můj tip zní: Při pečení pravidelně proškrabujte dno pekáče, hlavně v rozích a podél stěn, kde se drží tmavý nápek z cibule a masové šťávy. Tenhle připečený základ je pro omáčku zásadní. Když ho necháte být, zhořkne. Když ho průběžně vracíte zpátky do šťávy, dostanete hlubokou, karamelovou chuť, kvůli které se tohle obyčejné vepřové posouvá o úroveň výš. Recept na dušené vepřové kousky na česneku s bramborovým knedlem a špenátem
Z jedné dávky jsou
čtyři pořádné porce. Maso se peče pomalu, takže mezi tím stihnete připravit knedlík i špenát. Celková délka přípravy: přibližně 2 hodiny Porce: 4 Ingredience k přípravě Vepřové kousky na česneku 500 g vepřové plece 3 větší cibule 50 g slaniny (nakrájené na kostky) 50 g česneku nakrájeného na plátky 3 stroužky česneku (prolisované) 1 lžička soli pepř podle chuti půl lžičky mletého kmínu 1 lžička sladké červené papriky koření na vepřové maso podle chuti 2 lžíce oleje nebo sádla 2 lžíce hladké mouky (na zaprášení) 200 až 300 ml vody nebo vepřového vývaru Bramborový knedlík 500 g uvařených a oloupaných brambor (vychladlých) 1 vejce sůl podle chuti hrubá mouka – přibližně 150 až 200 g (podle konzistence těsta) Listový špenát 300 g listového špenátu 1 menší cibule 2 stroužky česneku 1 vejce sůl, pepř 1 lžíce oleje nebo másla Postup přípravy vepřového na česneku s bramborovým knedlíkem a špenátem
1.
Připravte maso. Vepřovou plec nakrájejte na větší kostky, zhruba 3 až 4 centimetry. Osolte, opepřete, přidejte mletý kmín, sladkou červenou papriku a koření na vepřové. Promíchejte s česnekem nakrájeným na plátky, aby se koření dostalo ke všem kouskům. Nechte chvíli stát, ideálně asi 15 minut, ale i kratší doba stačí, pokud mezitím děláte ostatní věci.
2.
Osmažte slaninu a cibuli. V pekáči nebo v silnostěnném hrnci rozehřejte olej či sádlo. Přidejte slaninu nakrájenou na kostky a opečte ji dozlatova. Potom přisypte cibuli nakrájenou na hrubší kousky, klidně na půlměsíčky nebo větší čtvrtky, a opečte ji společně se slaninou dohněda. V troubě se pak rozpadne a postará se o základ omáčky.
3.
Opečte maso. K cibuli a slanině přidejte okořeněné maso a na vyšším plameni ho ze všech stran zprudka opečte, aby se zatáhlo. Zabere to zhruba 5 až 8 minut. Maso má chytit barvu, ne se jen dusit v páře.
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4.
Podlijte a dejte péct. Přilijte vodu nebo vepřový vývar. Jen tolik, aby bylo maso asi do třetiny ponořené. Přikryjte pokličkou nebo alobalem a dejte do trouby vyhřáté na 170 stupňů. Pečte 60 až 80 minut. Přibližně v polovině pekáč odkryjte, proškrábejte dno i okraje, kde se tvoří nápek, a vmíchejte ho zpátky do šťávy. Stejně tak ještě jednou nebo dvakrát během pečení.
Zahustěte omáčku. Jakmile je maso měkké a šťáva dost sytá, přidejte prolisovaný česnek a případně zaprašte hladkou moukou rozmíchanou v troše studené vody. Promíchejte a nechte ještě 10 minut probublávat bez pokličky, aby omáčka zhoustla. Mezitím si připravíme bramborový knedle
1.
Uvařte a nastrouhejte brambory. Brambory uvařte ve slupce doměkka, oloupejte je a nechte úplně vychladnout. Pak je nahrubo nastrouhejte do mísy. Studené brambory drží těsto lépe než teplé, v tom je zásadní rozdíl oproti horké hmotě, která se hned lepí.
2.
Vypracujte těsto na knedle. K nastrouhaným bramborám přidejte vejce, osolte a postupně přisypávejte hrubou mouku. Množství záleží na tom, jak jsou brambory vlhké. Těsto má jít tvarovat, ale nesmí být lepivé. Mouku přidávejte po lžících a průběžně kontrolujte konzistenci.
3.
Vytvarujte šišky a uvařte. Z těsta vytvořte šišky nebo válečky. Vložte je do hrnce s osolenou vroucí vodou a vařte přesně 25 minut. Nevyndávejte je dřív, uvnitř musejí být hotové, jinak se mohou rozpadnout. Správně uvařený knedlík je na řezu soudržný, bez syrového středu. Nyní špenát
1.
Osmažte cibuli s česnekem. Na pánvi rozehřejte olej nebo máslo. Přidejte drobně nakrájenou cibuli a osmažte ji dozlatova. Poté přidejte prolisovaný nebo najemno nakrájený česnek a jen krátce promíchejte – česnek se nesmí připálit, jinak zhořkne.
2.
Přidejte špenát a vajíčko. Vsypte listový špenát. Osolte, opepřete a za stálého míchání nechte listy zavadnout, trvá to jen 2 až 3 minuty. Nakonec do špenátu rozklepněte vejce a rychle zamíchejte, aby se rovnoměrně rozprostřelo. Špenát má zůstat zelený, ne šedivý.
3.
Podávejte ihned. Na talíř dejte plátky bramborového knedlu, vedle přidejte vepřové kousky s omáčkou a k tomu porci špenátu. Šťáva z masa se do knedlu hezky vpije. To je vlastně okamžik, kvůli kterému se celé jídlo vaří. Foto: Cooky.cz, Maso s knedlíkem lze podávat i s dušeným zelím, když špenát nemusíte Tipy redakce: Výběr masa: Vepřová plec je na dušení vhodná právě proto, že má přirozený podíl tuku, který maso během dlouhého pečení chrání před vysušením. Kýta by v pekáči za stejný čas ztvrdla. Nápek je základ: Tmavý připečenec na okrajích pekáče není spálenina, ale koncentrovaná chuť. Pravidelně ho proškrabujte a vracejte do šťávy; omáčka tak dostane hloubku, které se jinak těžko dosahuje. Bramborové těsto nesmí být teplé: Pokud jsou brambory ještě horké, těsto bude lepivé a knedle se při vaření mohou rozpadnout. Brambory je klidně možné uvařit den předem a nechat přes noc v lednici. Špenát a vejce: Vejce přidávejte až na konec a raději na nižší teplotu. Nemá vzniknout smažené vejce, ale jemně propojený špenát. Kdo vejce nemusí, může ho vynechat a místo něj přidat lžíci zakysané smetany. Zbytky se hodí druhý den: Vepřové kousky bývají druhý den ještě lepší, omáčka se přes noc spojí a zhoustne. Stačí je ohřát v hrnci s trochou vody, knedle nakrájet a opéct na másle dozlatova. Špenát ohřívejte jen krátce, aby nezešedl.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková