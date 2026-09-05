Otevřete myčku a podívejte se na filtr. Pokud vypadá takhle, ničíte spotřebič každým cyklemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Otevřete myčku a podívejte se na filtr. Pokud vypadá takhle, ničíte spotřebič každým cyklem
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