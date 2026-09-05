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Otevřete myčku a podívejte se na filtr. Pokud vypadá takhle, ničíte spotřebič každým cyklem

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Používání myčky na nádobí má svá pravidla. Pokud zapomínáte na její filtr, může se vám to po čase nehezky vrátit.
Otevřete myčku a podívejte se na filtr. Pokud vypadá takhle, ničíte spotřebič každým cyklem

Otevřete myčku a podívejte se na filtr. Pokud vypadá takhle, ničíte spotřebič každým cyklem

Zdroj: Jana Šrámčíková pro adbz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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