Vyhlašujeme nejlepší ovoce pro seniory. Pektin za pár korun podpoří srdce i trávení

Superpotraviny z druhého konce světa slibují zázraky a nejsou levné. Přitom to nejlepší ovoce pro člověka po šedesátce leží v každé prodejně po celý rok a vyjde na pár korun. Musí zvládnout dvě věci najednou, dobře se strávit a zároveň udělat něco pro tělo. Jeden plod tyhle nároky splňuje líp než ostatní.
Vítězem se stává obyčejné jablko
První příčku dáváme obyčejnému jablku. Sežene ho každý po celý rok, protože odrůd je celá řada a plody dlouho vydrží uskladněné. Z velké části ho tvoří voda a jeden kus má jen kolem 50 až 70 kilokalorií, takže zasytí a přitom nezatíží.
Pro starší lidi hraje roli i to, že jablko se dobře tráví a zároveň nabízí slušnou porci vlákniny. Kromě ní v něm najdete i vitamin C a minerály jako draslík, hořčík nebo vápník. Kdo má citlivější žaludek, ocení pečené jablko, které je jemnější než syrové. Slupku je přitom lepší nechat, protože nejvíc cenných látek sedí hned pod ní.
Pektin, který si posvítí na cholesterol
Tajemství jablka se jmenuje pektin, rozpustná vláknina schovaná hlavně ve slupce a těsně pod ní. V trávicím traktu se navěsí na cholesterol a odnese ho z těla pryč. Výsledkem bývá nižší hladina toho špatného, tedy LDL cholesterolu.
Kolik to dělá? Podle poznatků, které shrnula americká Cleveland Clinic, dokáže pravidelná konzumace jablek srazit celkový cholesterol zhruba o pět až osm procent. Vláknina navíc zpomaluje vstřebávání cukru, takže po jablku hladina glukózy nevyletí tak jako po sladké svačince. Pro seniory, kteří hlídají srdce i cukr, jde o tichého pomocníka.
Rozhýbe líná střeva
S přibývajícím věkem se trávení přirozeně zpomaluje a nepravidelná stolice patří k nejčastějším potížím vyššího věku. I tady jablko zabírá. Pektin ve střevech na sebe naváže vodu, nabobtná do měkkého gelu a zároveň slouží jako potrava pro prospěšné bakterie, které pohánějí střeva k práci.
Aby to celé fungovalo, musí tělo dostat i dost tekutin. Bez dostatku pití se vláknina ve střevech místo pomoci spíš zasekne, proto by měl člověk vypít zhruba půldruhého až dva litry vody denně. Jinak se dobře míněná porce ovoce může obrátit proti vám.
Proč u jednoho druhu nezůstat
I když jablko sbírá nejvíc bodů, spoléhat jen na něj by byla škoda. Každé ovoce nabízí něco jiného a pestrost se počítá. Hrušky mají pektinu podobně jako jablka a taky pomáhají rozhýbat trávení. Sušené švestky obsahují sorbitol, což je přírodní cukerný alkohol. Ten ve střevech poutá vodu a změkčuje stolici, takže švestky patří k nejspolehlivějším pomocníkům při zácpě.
Vedle jablka se seniorům vyplatí střídat i hrušky, sušené švestky, borůvky nebo banán, protože každé ovoce přináší něco jiného. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kdo chce udělat něco pro hlavu, měl by sáhnout po bobulích. Borůvky a jiné drobné plody obsahují spoustu antioxidantů a právě ve vyšším věku pomáhají udržet bystřejší paměť i pozornost. Banán se zase hodí, když ubývá chuť k jídlu, protože se snadno jí a dodá draslík i rychlou energii.
Co které ovoce nabízí, shrnuje následující tabulka:
Ovoce V čem pomáhá hrušky obsahují pektin podobně jako jablka a pomáhají rozhýbat trávení sušené švestky díky sorbitolu vážou vodu a změkčují stolici, patří k nejspolehlivějším pomocníkům při zácpě borůvky a drobné plody obsahují spoustu antioxidantů a ve vyšším věku pomáhají udržet bystřejší paměť i pozornost banán snadno se jí a dodá draslík i rychlou energii, hodí se při slabší chuti k jídlu Na co u ovoce myslet
Ovoce není lék a samo o sobě nenahradí pestrý jídelníček, pohyb ani dostatek spánku. I malá změna má ale smysl. Jablko patří k ovoci s nejvyšším obsahem rozpustné vlákniny, takže i pár kousků denně se na jejím příjmu znatelně projeví. A pozor na džusy, i ten čerstvě vymačkaný je hlavně koncentrovaný cukr, takže celý plod bude vždycky lepší volba.
Pokud trávicí potíže trvají déle než pár týdnů, zhoršují se nebo se přidá bolest, je čas zajít za lékařem. U seniorů se za zácpou často skrývají i užívané léky, na které sami nepomyslí. Nová porce ovoce je skvělý začátek, zbytek ať posoudí praktický lékař.
Zdroje: https://www.dumazahrada.cz/zajimavosti/nejlepsi-ovoce-pro-zdrave-starnuti-vlaknina-antioxidanty/, https://www.globus.cz/blog/potravinovy-radce/proc-zaradit-do-jidelnicku-boruvky, https://www.prozeny.cz/clanek/kolik-zazracnych-latek-najdete-v-obycejnych-jablkach-75021, https://ceskeduchody.cz/magazin/obycejne-ovoce-pri-zacpe-seniori-doplnky-lekarna, https://www.denik.cz/gastronomie/jablka-zdravi-vlaknina-diabetici.html