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Skandinávci přidávají do vody na mytí oken jednu věc z koupelny. Na skle vznikne neviditelný film, který odpuzuje prach i vodu

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Obyčejná aviváž za čtyřicet korun dokáže na umytém skle vytvořit neviditelný film, po kterém kapky deště stékají jako po voskované kapotě.
Skandinávci přidávají do vody na mytí oken jednu věc z koupelny. Na skle vznikne neviditelný film, který odpuzuje prach i vodu

Skandinávci přidávají do vody na mytí oken jednu věc z koupelny. Na skle vznikne neviditelný film, který odpuzuje prach i vodu

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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