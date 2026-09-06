Ani kalhoty, ani sukně: stylistka řekla, co má mít žena po 60 v šatníku na podzim. Zeštíhlí to postavu o 10 kg

Přesných deset kilo vám nikdo neodpáře, rozdíl na fotkách ale bývá vidět hned. Ráno je chladno, večer taky, a skříň zralé ženy nabízí pořád ty samé dvě možnosti. Kalhoty se svetrem, nebo sukni se svetrem. Existuje ještě třetí varianta, na kterou se na podzim zapomíná, přestože ji stylisté doporučují jako nejvděčnější kousek celé sezony.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Šaty se v chladu podceňují
Jakmile teploty spadnou, ruka automaticky sáhne po kalhotách. Šaty se přitom dají nosit i v listopadu a mají jednu velkou výhodu. Obléknete je během minuty a nemusíte řešit, jestli k sobě horní a spodní díl ladí.
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Podmínka je jediná. Musí to být šaty se správným střihem, protože právě ten dělá většinu práce.
Foto: Freepik.com Pas rozhodne o tom, jak štíhle vypadáte
Aby postava působila vyváženě, potřebuje jedno místo, kde se silueta zúží. Tím místem je pas. Stačí tenký pásek nebo střih, který pas naznačí sám.
Nefunguje ani jeden ze dvou obvyklých extrémů. Látka o číslo větší, do které se dá schovat všechno, postavu opticky rozšíří. Příliš upnutý model naopak zvýrazní přesně ty partie, které měly zůstat stranou. Ideál leží mezi tím, tedy oblečení, které se těla dotýká a nikde netlačí.
Přečtěte si také: Stylistka varuje ženy 60+: Tohle přestaňte nosit ještě letos, dělá to z vás babičku o generaci starší Foto: Freepik.com Zavinovací, košilové a áčkové
Tři střihy fungují u zralých žen spolehlivě. Zavinovací šaty vedou šikmou linií pohled přes tělo a přirozeně vykreslí pas, výstřih do V navíc odlehčí ramena. Košilové šaty vypadají upraveně už díky límci a svislé řadě knoflíků, která postavu protáhne. Áčkový střih drží tvar nahoře a od pasu se rozšiřuje, takže plnějším bokům nechá prostor.
„Hodně záleží na délce, posazení pasu a materiálu,“ řekla pro Kondici.cz módní stylistka Lenka Petříková.
Nejvděčnější délka je midi, tedy zhruba pod kolena. Zakryje kolena, opticky prodlouží nohy a působí elegantně i přes den.
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Na chladné dny se hodí pletené šaty, ovšem opět v midi délce a s páskem. Ten by neměl být tak utažený, aby postavu v pase přeštípl.
Dobrou službu udělá i pevnější viskóza nebo kvalitní džersej. Tyhle materiály splývají po těle a při pohybu s postavou spolupracují. U barev se vyplatí sáhnout po odstínech jako vínová, olivová nebo terakota. Velké výrazné potisky přes boky přitáhnou pozornost tam, kam nechcete.
Rolák, punčochy a kozačky
Šaty se dají nosit až do zimy, když k nim přidáte vrstvy. Pod šaty bez rukávů se hodí tenký rolák, přes ně pletený kardigan nebo sako.
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Zbytek dořeší silnější punčochy a vyšší kozačky, které si s midi délkou dobře rozumí. Nový šatník kvůli tomu pořizovat nemusíte, většinu těch kousků máte doma.
Foto: Freepik.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/moda/nejlepsi-saty-po-padesatce/, https://www.vlasta.cz/krasa/zimni-pletene-saty-podle-typu-postavy-hruska-jablko/, https://www.svetzeny.cz/moda-krasa/shift-dress-podzim-2025, https://www.tiscali.cz/ani-barva-ani-vzor-stylistka-prozradila-co-je-nejdulezitejsi-vec-v-satniku-zen-po-60-vizualne-vas-omladi-747257, https://www.iglanc.cz/inspirace/midi-saty-moda-inspirace-jak-nosit-galerie/