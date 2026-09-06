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Ani kalhoty, ani sukně: stylistka řekla, co má mít žena po 60 v šatníku na podzim. Zeštíhlí to postavu o 10 kg

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Dennívýzva
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Přesných deset kilo vám nikdo neodpáře, rozdíl na fotkách ale bývá vidět hned. Ráno je chladno, večer taky, a skříň zralé ženy nabízí pořád ty samé dvě možnosti. Kalhoty se svetrem, nebo sukni se svetrem. Existuje ještě třetí varianta, na kterou se na podzim zapomíná, přestože ji stylisté doporučují jako nejvděčnější kousek celé sezony.
Ani kalhoty, ani sukně: stylistka řekla, co má mít žena po 60 v šatníku na podzim. Zeštíhlí to postavu o 10 kg

Ani kalhoty, ani sukně: stylistka řekla, co má mít žena po 60 v šatníku na podzim. Zeštíhlí to postavu o 10 kg

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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