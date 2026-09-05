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I silně zanesená digestoř může znovu vypadat jako nová. Málo známý postup odstraní mastnotu i dlouho usazené nečistoty

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Digestoř není jen praktickým pomocníkem a odsavačem pachů, ale i estetickým prvkem kuchyně. A když je špinavá, rozhodně to nedělá dobrý dojem.
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Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Antonio Mette / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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