I silně zanesená digestoř může znovu vypadat jako nová. Málo známý postup odstraní mastnotu i dlouho usazené nečistoty

Reklama
2 min
I silně zanesená digestoř může znovu vypadat jako nová. Málo známý postup odstraní mastnotu i dlouho usazené nečistotyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Digestoř není jen praktickým pomocníkem a odsavačem pachů, ale i estetickým prvkem kuchyně. A když je špinavá, rozhodně to nedělá dobrý dojem.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: Antonio Mette / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
Reklama
Hnědnoucí konce listů jsou voláním rostliny o pomoc. Včasný zásah může být poslední možností, jak ji zachránit
Vadnoucí orchidej ještě nemusí skončit v koši. Jednoduchý česnekový nálev jí může pomoci znovu nabrat sílu
Zachránit orchideje je možné, i když zbývá už jen jeden zdravý list. Zdánlivě beznadějná situace se může...
Výsledek praní ovlivňuje správná volba prostředku i jeho množství. Přesné dávkování zajistí čistotu bez zbytečného plýtvání
Nadýchané peřiny, měkoučký svetr, hebká halenka. Asi každý touží po tom, aby jeho prádlo bylo čisté a...
Sádra a obyčejný karton se dají proměnit v působivý květináč. Domácí výroba spojuje elegantní vzhled s praktičností
Výzdoba domova podle renomovaných portálů stojí doslova jmění. Přitom s trochou kreativity si můžete...
I téměř uhynulé rostlině může vrátit sílu domácí zálivka. Obsahuje pořádnou dávku živin potřebných k novému růstu
Každý milovník pokojových květin nejspíš ocení, když jeho domov díky nim vypadá jako rozkvetlá zahrada. K...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Chalupa Dády Patrasové v Českém ráji pochází ze 17. století. Kdo vidí, co z ní rodina udělala, nevěří vlastním očím
- Večer polila plevel octem se solí, do rána po něm nebylo ani památky. Záhon pak zůstal čistý celý měsíc bez jediného zásahu
- Vadnoucí orchidej ještě nemusí skončit v koši. Jednoduchý česnekový nálev jí může pomoci znovu nabrat sílu
- Výsledek praní ovlivňuje správná volba prostředku i jeho množství. Přesné dávkování zajistí čistotu bez zbytečného plýtvání
Než koupíš pátý čistič, vytáhni sodu: 9 překvapivě dobrých triků pro sobotní úklid
Poudree.cz
dnes, 06:32
8 min
V sobotu ve 22:10 to vypukne: ČT2 odpálí nejbrutálnější kultovní pecku filmové historie
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
4 min
Pod střechou je v létě peklo, ale většina lidí chladí byt špatně. Odborníci upozorňují na jednu chybu, která maří celý efekt
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:30
5 min
Tragická nehoda v Bojkovicích: Srazily se dvě řidičky v autech, jedna zemřela
ČR nehody
dnes, 06:27
1 min
Nebezpečí jménem rakovina plic. Odhalit ji pomůže několik příznaků
Krasnezeny.eu
dnes, 06:25
2 min
Reklama
Víte, kolik si vydělá za jednu směnu ukrajinská uklízečka v Praze? Až to číslo uvidíte, přestanete si stěžovat
PrimaProstor.cz
dnes, 06:23
4 min
I silně zanesená digestoř může znovu vypadat jako nová. Málo známý postup odstraní mastnotu i dlouho usazené nečistoty
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:22
2 min
Minimální mzda je nedostačující. Loni nepokryla základní potřeby a bydlení v nájmu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:18
V téhle práci vám zaplatí i 200 tisíc měsíčně, ale mladí ji nechtějí dělat. Průměrný věk je na té pozici 51 let
Zodpovime.cz
dnes, 06:18
4 min
Natáčení nového seriálu pro Netflix potrvá v Praze až do března 2027
Borovan.cz
dnes, 06:16
1 min
Reklama
Slánkové kynuté šátečky s tvarohovou náplní: Připravte si krásně měkké a voňavé domácí pečivo ze slánku
Cooky.cz
dnes, 06:16
4 min
„Žít do osmdesáti by byla nuda.“ Právě tyhle kulatiny by letos Freddie Mercury slavil
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:15
Kam na podzim bez turistů? Tento evropský ostrovní ráj nabízí termální prameny a liduprázdnou přírodu
Kapitalio
dnes, 06:10
7 min
Zavařovačky otočené dnem vzhůru vydrží celou zimu. Kdo je nechá stát rovně, riskuje zkažené zásoby a zbytečnou práci
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:09
2 min
Podle meteorologů přijde v Evropě drsná změna počasí. Tohle 90 % Čechů vůbec nečeká
Outdoor tipy
dnes, 06:08
3 min
Reklama
Vyhlašujeme nejhorší šampon z drogerie. Češky po 60 ho kupují roky a diví se, proč jim řídnou vlasy
ExtraInspirace
dnes, 06:07
4 min
Osamělý vlk a české eso RAF. Jaký byl ve skutečnosti a jaký je ve filmu
HlídacíPes.org
dnes, 06:00
7 min
V Praze se skrývá čtvrť, která vypadá jako anglické předměstí. Bydleli v ní učitelé, domky mají i sklepy a prádelny
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
3 min
Zastav, zavěz, zkontroluj. Policie radí dodržovat pravidlo 3Z
i60.cz
dnes, 06:00
2 min
Mýtus o elixíru mládí. Doplňování testosteronu má háček, o kterém se nemluví
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 06:00
Reklama
Lucie Bílá si zapálí oheň v kamnech a usne přímo na nich. Její chalupu v Českém ráji by chtěl vidět každý, kdo miluje venkov
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:00
3 min
Přežil nemožné: Kulku do krku i zónu smrti. Tragický konec ale přišel při jedné z jeho milovaných činností
Asianstyle
dnes, 06:00
3 min
Dnes ve 22:20 to vypukne: ČT2 odpálí největší kultovní film 90. let
NESPECHEJ.cz
dnes, 06:00
3 min
Na oblíbených řeckých plážích zmizí lehátka, stánky i parkoviště. Seznam 251 míst zasáhne i lokality, kam jezdí Češi
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
3 min
Písek letos opravil další dva rybníky v Píseckých horách
Budějcká Drbna
dnes, 06:00
1 min
Reklama
Přívalové deště v roce 1872 způsobily sesuvy pod hradem Veveří. Kněžna Ypsilanti nechala vybudovat podzemí, které teď odkryli
VědaŽivě.cz
dnes, 06:00
3 min
Po desítkách let manželství našla jeho plán na nový život. Nebyla v tom jiná žena
Žena.cz
dnes, 05:59
Červená poštovní schránka z Odense se prodala za 155 000 Kč. Visela u rodiště Andersena, cenu zvedl původ i smaltový povrch
VědaŽivě.cz
dnes, 05:57
2 min
Kampaň bude stát ANO a ODS desítky milionů, ostatní strany proti loňsku spíš ušetří
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 05:50
Hnědnoucí konce listů jsou voláním rostliny o pomoc. Včasný zásah může být poslední možností, jak ji zachránit
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 05:49
2 min
Reklama
320 korun za bednu mosazi na aukci. Skrytý pant v jednom dílu odhalil sluneční kompas z roku 1690 v hodnotě přes 220 000 Kč
VědaŽivě.cz
dnes, 05:48
3 min
V Malých Hošticích na Opavsku našli sovětskou raketu z druhé světové války
Ostravská Drbna
dnes, 05:46
1 min
Dva lidé mají stejný plat a stejnou dobu pojištění. Jeden odejde do penze v roce 2026, druhý až v roce 2027
Byznys trendy
dnes, 05:45
4 min
Vyhlašujeme nejlepší kočičí plemena pro seniory. Češi je teď pořizují ve velkém
Asenior.cz
dnes, 05:41
4 min
Bizarní scéna v New Yorku. Sabalenková přerušila zápas kvůli zápachu z publika
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 05:35
Reklama
Nemocnice otevírá ordinaci pro léčbu osteoporózy. Pacienti se už mohou registrovat
Plzeňská Drbna
dnes, 05:35
2 min
Ani máslo, ani smetana. Tvarohové knedlíky se nerozvaří díky 1 surovině, kterou má doma každý
Bruneta v kuchyni
dnes, 05:34
3 min
Zabít prezidenta, znásilnit poslankyni, psali facebookoví hejtři. Policie už je hledá
HlídacíPes.org
dnes, 05:30
6 min
KVÍZ: Trumfli byste profesionály? Vyzkoušejte si přehled, kterým musí projít každá zdravotní sestra
FAJNTIP.cz
dnes, 05:30
2 min
Víno nemá rádo výlohy ani světlo v kuchyni. Kterému škodí nejvíce?
Hradecká Drbna
dnes, 05:30
4 min
Reklama
Reklama
Dobývají "město hříchu". Thajská vláda určila vyloděným vojákům zóny zákazu
Lidské bestie: Robert Mugabe osvobodil Zimbabwe od vlády bílé menšiny. Pak si začal plést svou vůli s přáním celé země
Plný telefon nemusíte řešit mazáním fotek. Android ukrývá koše, které zabírají gigabajty, ale většina lidí o nich neví
Manželčina nevěra stvořila monstrum. Desítky žen skončily v sudech
"Tlustá žena, která je se sebou spokojená, kecá." Slováková pokračuje ve válce proti kilům navíc
Reklama
Reklama