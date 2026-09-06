Ve Velké Chuchli se začal točit závěrečný díl fantasy trilogie Princ zakletý v čase

Po filmech Princezna zakletá v čase (2020) a Princezna zakletá v čase 2 (2022) začal tým kolem tvůrčí a produkční dvojice Petr Kubík (AYRA Production) a Lukáš Daniel Pařík točit závěrečný díl fantasy pohádkové trilogie s názvem Princ zakletý v čase (foto), který postaví do centra příběhu krále Jana v podání Marka Lambory. Po boku Lamborovy postavy se znovu objeví Natália Germáni jako královna Ellena, Eliška Křenková coby alchymistka Amélie, Jan Révai jako král otec Robert VIII. a Roman Zach v roli velmistra Archivalda. Nově film představí postavu malé princezny Belly, kterou ztvární Zuna Valihora, dcera Natálie Germáni. Informovala Jana Šafářová z distribuční firmy Bioscop.
Točit se začalo v pražské Velké Chuchli. "Právě zde se natáčejí rodinné obrazy, které ukazují krále Jana v úplně jiné podobě, než v jaké ho diváci znali dosud. S malou dcerou Bellou si hraje, učí ji střílet z luku, pracuje u kovárny a vyřezává jí dřevěnou hračku," uvedla Šafářová. Během prvních čtyř dnů se před kamerou vystřídali Marek Lambora, Natália Germáni, Zuna Valihora, Eliška Křenková, Simona Zmrzlá, Tomáš Novotný i Vladimír Polák.
"Každý z filmů této trilogie má trochu jiné téma. Tentokrát je jím vztah otce a dcery. Jan má pocit, že když je král, musí všechno zvládnout, všechno vyřešit a všechny zachránit. Jenže postupně zjišťuje, že největší problém není porazit nepřítele, ale uvědomit si, co ve svém životě kvůli všem povinnostem přehlíží. Co vše bude nakonec ochotný pro svou dceru obětovat? Fantasy, cestování časem a velké dobrodružství v našem příběhu samozřejmě zůstávají, ale nad tím vším je velmi současný příběh o rodině a chvílích, které jí věnujeme," režisér, scenárista a producent Petr Kubík.
Letos se filmový štáb přesune také na Bouzov a do jeho okolí, k Památníku národního odposlechu u Lipnice nad Sázavou, na pražský Barrandov, do Emauz a Hlubočep i do kaolinového dolu v Nevřeni. Natáčení bude pokračovat během roku 2027, do kin vstoupí začátkem roku 2028. Televizním partnerem je TV Prima. Film vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje, Kraje Vysočina a Plzeňského kraje.