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Ve Velké Chuchli se začal točit závěrečný díl fantasy trilogie Princ zakletý v čase

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Po filmech Princezna zakletá v čase (2020) a Princezna zakletá v čase 2 (2022) začal tým kolem tvůrčí a produkční dvojice Petr Kubík (AYRA Production) a Lukáš Daniel Pařík točit závěrečný díl fantasy pohádkové trilogie s názvem Princ zakletý v čase (foto), který postaví do centra příběhu krále Jana v podání Marka Lambory.
Ve Velké Chuchli se začal točit závěrečný díl fantasy trilogie Princ zakletý v čase

Ve Velké Chuchli se začal točit závěrečný díl fantasy trilogie Princ zakletý v čase

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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