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Dvě ženy porodí jen několik týdnů od sebe. Matka dítěte narozeného v roce 2027 dostane o 50 tisíc korun více

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Stačí, aby se jedno dítě narodilo na konci prosince a druhé začátkem ledna. Přesto může být mezi rodinami rozdíl 50 tisíc korun. Od roku 2027 totiž vzroste rodičovský příspěvek, vyšší částka se však nebude vztahovat na všechny rodiče malých dětí.
Matka dítěte narozeného v roce 2027 dostane o 50 tisíc korun více.

Matka dítěte narozeného v roce 2027 dostane o 50 tisíc korun více.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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