Dvě ženy porodí jen několik týdnů od sebe. Matka dítěte narozeného v roce 2027 dostane o 50 tisíc korun více

Dvě ženy mohou mít termín porodu jen několik týdnů od sebe, jejich finanční podmínky však budou výrazně odlišné. Rozhodující totiž nebude okamžik, kdy žena nastoupila na mateřskou, ani to, kdy o rodičovský příspěvek požádá. Podstatné bude datum narození dítěte. Pokud se dítě narodí ještě v prosinci 2026, bude se na rodinu vztahovat dosavadní celková částka rodičovského příspěvku 350 tisíc korun. U dítěte narozeného od 1. ledna 2027 už bude celková částka činit 400 tisíc korun. Rozdíl mezi dvěma rodinami tak může dosáhnout 50 tisíc korun, přestože jejich děti mohou být věkově vzdálené třeba jen několik dnů.
Související článek: Ne každý splní podmínky pro starobní důchod. U vybraných žádostí přichází automatické zamítnutí
Rozhodne přesné datum narození dítěte
Nová pravidla mají jasně stanovenou hranici. Vyšší rodičovský příspěvek bude náležet na nejmladší dítě v rodině narozené nebo převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů od 1. ledna 2027. Nejde tedy o plošné navýšení rodičovského příspěvku všem rodičům, kteří jej budou v příštím roce ještě pobírat. Rodiny dětí narozených v roce 2026 zůstanou u částky platné v době narození jejich potomka, a to i v případě, že budou velkou část rodičovského příspěvku čerpat až během roku 2027. Zákon už prošel legislativním procesem a byl vyhlášen ve Sbírce zákonů, takže nejde pouze o připravovaný politický návrh. Účinnost příslušné změny je stanovena na 1. ledna 2027.
V praxi tak může vzniknout velmi jednoduchá situace. První žena porodí například 20. prosince 2026 a její rodina získá možnost vyčerpat celkem 350 tisíc korun. Druhá žena porodí 5. ledna 2027 a její rodina už bude mít k dispozici 400 tisíc korun. Obě děti od sebe přitom budou věkově vzdálené jen něco přes dva týdny. Ještě výraznější by byl příklad porodů na samotném přelomu roku. Dítě narozené 31. prosince 2026 spadne pod stará pravidla, zatímco u dítěte narozeného 1. ledna 2027 už bude platit částka vyšší.
Padesát tisíc rodiče nedostanou najednou
Zvýšení rodičovského příspěvku neznamená, že rodič po narození dítěte automaticky obdrží jednorázově dalších 50 tisíc korun. Jde o zvýšení celkové částky, kterou může rodina v průběhu čerpání rodičovského příspěvku postupně získat. Rodičovský příspěvek je měsíčně vyplácená dávka určená rodiči, který osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Dávka zároveň není závislá na příjmu domácnosti a její pobírání samo o sobě nevylučuje pracovní aktivitu rodiče.
U dětí narozených od začátku roku 2024 dnes činí celková částka 350 tisíc korun a lze ji čerpat nejdéle do tří let věku dítěte. Novela od roku 2027 mění především samotnou celkovou výši příspěvku. Základní princip dávky tím zůstává zachován. Rodiny tedy budou dál rozhodovat, jakým tempem budou peníze v rámci zákonných možností čerpat. Vyšší celková částka ale může mít význam například pro domácnosti, které počítají s delším obdobím péče o dítě doma a mají kvůli tomu nižší pracovní příjem.
Související článek: Jak dlouho se pobírá vdovský důchod: Kompletní průvodce podmínkami a délkou nároku v Česku
Ještě větší rozdíl vznikne u dvojčat
Změna se netýká pouze rodin s jedním narozeným dítětem. U dvojčat a dalších vícerčat bude rozdíl ještě vyšší. Současná celková částka 700 tisíc korun se u dětí narozených od 1. ledna 2027 zvýší na 800 tisíc korun. Rodina s dvojčaty narozenými na konci roku 2026 tak může proti rodině, jejíž dvojčata přijdou na svět krátce po Novém roce, získat celkově o 100 tisíc korun méně.
Právě ostrá hranice podle data narození může být pro některé nastávající rodiče překvapivá. Nehraje totiž roli, že těhotenství probíhalo prakticky ve stejném období nebo že se děti narodily jen několik hodin či dnů od sebe. Z pohledu nároku na novou částku budou na opačných stranách data 1. ledna 2027. Podobný princip byl použit také při předchozích změnách rodičovského příspěvku. Ani tentokrát zákon nepočítá s tím, že by se rodičům starších dětí již přiznaná celková částka automaticky dopočítala do nové výše.
Novinky.cz, MPSV.cz, Zákonyprolidi.cz