Bankomat v 4693 m n. m. každých pár týdnů vydá milion korun. K údržbě jezdí jeden muž přes sesuvy a bouře

Průsmyk Chundžeráb na severním cípu Pákistánu patří k nejvýše položeným silničním přechodům planety. Právě tady, na hranici s Čínou, provozuje National Bank of Pakistan výběrový terminál, který 18. listopadu 2016
získal certifikát Guinnessovy knihy rekordů jako nejvýše umístěný bankomat světa. Zařízení zpřístupnili veřejnosti 6. září téhož roku a od té doby obsluhuje pohraničníky, hrstku místních i cestující mířící po Karákoramské dálnici do Číny. Solární panely a větrná turbína mu dodávají elektřinu, satelitní linka zajišťuje datové spojení, a přesto se celý provoz opírá o pravidelné servisní výjezdy z městečka Sost, kde sídlí nejbližší pobočka NBP. Solární panely, vítr a 512 kilobitů: jak přežívá technika v průsmyku Chundžeráb
Běžný bankomat v pákistánském Láhauru nebo Karáčí čerpá proud ze sítě a komunikuje přes optiku. V Chundžerábu nic z toho neexistuje. Podle
vyjádření NBP citovaného agenturou APP pokrývá energetickou spotřebu kombinace fotovoltaických článků a malé větrné elektrárny, řešení, které musí zvládat teploty hluboko pod bodem mrazu, nárazový vítr i sněhové bouře. Datové spojení běží přes satelit s přenosovou rychlostí 512 Kbps; právě tato hodnota figuruje v interní dokumentaci NBP k offsite ATM konektivitě ještě v roce 2024, což dokládá, že terminál zůstává aktivním uzlem bankovní sítě i osm let po instalaci.
Technické požadavky banky přitom stanovují podporu standardních karetních schémat Visa a Mastercard. Prostřednictvím pákistánské mezibankovní sítě
1LINK zvládá přístroj i karty UnionPay, JCB či lokální PayPak. Jde tedy o plnohodnotný výběrový bod schopný zpracovat on-us i off-us transakce, jen s tím rozdílem, že každý kilobajt dat putuje přes družici a každý watt energie závisí na slunci a větru. 82 kilometrů přes sesuvy: servisní výjezd, který připomíná expedici
Údržbu bankomatu zajišťuje pracovník pobočky v Sostu. Cesta k průsmyku měří zhruba 82 až 85 kilometrů a trvá dvě až dvě a půl hodiny, za ideálních podmínek. Jenže ideální podmínky v Karákoramu nastávají zřídka. Sesuvy půdy blokují silnici několikrát za sezonu, nárazový vítr dokáže překročit sto kilometrů v hodině a v zimních měsících bývá průsmyk zcela uzavřen.
Detaily z původního materiálu BBC Travel, dostupné v sekundárním shrnutí, popisují situaci, kdy silný vítr terminál dočasně vyřadil z provozu. Technik musel řešit zaseknuté karty, výpadek solární zálohy i ztrátu satelitního signálu. Podle
národního turistického portálu leží veškeré zázemí zpět v Sostu. Každý servisní zásah tak připomíná spíš vysokohorskou expedici než rutinní objížďku firemním autem.
VIDEO Komu slouží nejvýše položený bankomat planety
Hlavními uživateli jsou příslušníci pohraniční stráže. Slouží v odlehlém prostoru Chundžerábského národního parku a bankomat jim umožňuje vybírat výplaty a posílat peníze rodinám žijícím stovky kilometrů na jihu. Bez tohoto zařízení by museli cestovat do Sostu a ztratit celý pracovní den na silnici, která bývá neprůjezdná.
K výběrům se přidává několik místních obyvatel a menší počet cestujících překračujících hranici s Čínou, zejména v sezoně od dubna do října. Objem transakcí dosahuje podle dostupných zdrojů čtyř až pěti milionů pákistánských rupií za přibližně patnáct dní, tedy v přepočtu statisíců korun. Pro srovnání: průměrný pákistánský bankomat zpracuje kolem 140 transakcí denně. Chundžeráb se tomuto číslu zjevně ani nepřibližuje. Přesto zařízení plní funkci, kterou žádný jiný bod v okruhu desítek kilometrů nedokáže nahradit.
Proč banka drží ztrátovou službu v nadmořské výšce téměř pěti kilometrů
Ekonomická logika husté bankovní sítě by terminál v Chundžerábu nikdy neospravedlnila. Provozní náklady (satelitní konektivita, off-grid napájení, servisní výjezdy přes horské průsmyky) mnohonásobně převyšují výnosy z poplatků za pár desítek výběrů týdně. NBP přesto projekt při spuštění rámovala trojím argumentem: obsluha turistů, rostoucí obchodní aktivita na trase čínsko-pákistánského ekonomického koridoru CPEC a technologická demonstrace schopností banky v odlehlých oblastech.
Podle nás stojí skutečná hodnota jinde. V místě, kde pohraničníci nemají jiný prostředek, jak převádět mzdy rodinám, funguje bankomat jako základní infrastruktura, podobně jako studna nebo vysílač mobilního signálu. Guinnessův rekord přitáhl pozornost médií, turistický portál dnes staví návštěvu „nejvýše položeného bankomatu světa“ mezi zážitky průsmyku. Terminál se tak proměnil i v destinační značku. Obojí, utilita i symbol, drží projekt při životě.
Český kontrast: 4 900 bankomatů a pět kilometrů k nejbližšímu
Vzdálenost 82 kilometrů k bankomatu si v Česku dokážeme jen stěží představit. Podle
výroční zprávy ČNB měla Česká republika na konci roku 2025 celkem 4 900 bankomatů. Devadesát procent obyvatel má nejbližší přístroj do 5,1 kilometru, pětadevadesát procent do 6,5 kilometru. I nejhůře obsloužené české vesnice se pohybují v řádu jednotek kilometrů, tedy v měřítku, které by v Karákoramu pokrylo sotva úsek mezi dvěma serpentinami.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková