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Dnes ve 20:15 se v Česku zastaví čas: Prima nasadí temnou a pekelnou akční podívanou

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Vesmírný ochránce se ocitá na nejtěžší křižovatce svého života, chladnokrevný galaktický zabiják touží po vyhlazení všech božstev a vrací se dávná láska, která nyní vládne mocnou zbraní. Tento velkolepý americký blockbuster s obřím rozpočtem míří na české obrazovky.
Dnes ve 20:15 se v Česku zastaví čas: Prima nasadí temnou a pekelnou akční podívanou

Dnes ve 20:15 se v Česku zastaví čas: Prima nasadí temnou a pekelnou akční podívanou

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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