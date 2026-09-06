Dnes ve 20:15 se v Česku zastaví čas: Prima nasadí temnou a pekelnou akční podívanou

Představte si snímek s rozpočtem čtvrt miliardy dolarů, v němž se rockové hity Guns N‘ Roses mísí s explozemi barev a galaktickými bitvami, nesmrtelný hrdina hledá smysl života, zatímco mu v patách šlape zabiják bohů, a jeho dávná láska se vrací jako válečnice s magickým kladivem v ruce.
Thor se vrací s Natalií Portman a Christianem Balem v nejtemnější roli kariéry
Chris Hemsworth se vrací jako bůh hromu, který už nechce bojovat a hledá vnitřní klid. Jeho meditaci brutálně přeruší Christian Bale jako Gorr, chladnokrevný masový vrah všech božstev.
Největší šok čeká Thora na bitevním poli. Jeho bývalá pozemská láska Jane (Natalie Portman) se proměnila v Mighty Thor a ovládá jeho kdysi roztříštěné kladivo Mjolnir. Po boku Tessy Thompson jako Valkýry a Russella Crowea jako Dia musí Thor zastavit temnotu dřív, než zhasne poslední božské světlo ve vesmíru. Waititi rozehrává 119 minut divoké, barevné a emocemi nabité podívané s rozpočtem 250 milionů dolarů.
Natalie Portman trénovala deset měsíců a jedla chřest
Natáčení provázely fascinující momenty. Drobná Natalie Portman, měřící pouhých 160 centimetrů, musela poprvé v životě masivně nabrat svalovou hmotu. Jako dlouholetá veganka spoléhala výhradně na veganské proteinové koktejly a luštěniny. Tvrdě trénovala celých deset měsíců. Během natáčení jedla chřest – přírodní diuretikum, které jí prý pomohlo svaly dokonale vyrýsovat.
Nezapomenutelné jsou obří létající kozlové Toothgnasher a Toothgrinder. Jejich uši trhající křik nevychází ze severské mytologie. Waititi se inspiroval populárním internetovým memem s křičící kozou sestříhanou do písně I Knew You Were Trouble.
Celým filmem prostupuje hudba legendárních Guns N‘ Roses. Režisér použil čtyři jejich zásadní hity: Sweet Child O‘ Mine, November Rain, Welcome To The Jungle a Paradise City.
Tržby 760 milionů, ale studio vydělalo míň než u předchůdce
Celosvětové tržby dosáhly úctyhodných 760,9 milionu USD. Čísla však odhalují zajímavé srovnání. Thor: Láska jako hrom stál 250 milionů plus dalších sto milionů na marketing. Předchozí Thor: Ragnarok z roku 2017 měl rozpočet 180 milionů a utržil 854 milionů. Přestože čtvrtý díl vygeneroval solidní nominální zisk, z hlediska návratnosti investic byl pro Disney výrazně méně efektivní než jeho předchůdce.
Nedělní večer si zaslouží pořádný rockový nářez s bohy, humorem a Christianem Balem v nejděsivější roli kariéry. Thor: Láska jako hrom běží v neděli 6. září 2026 ve 20:15 na Primě. Dáte si ho taky, nebo máte na nedělní večer jiný plán?
Zdroje článku: csfd.cz, yardbarker.com, collider.com/, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá