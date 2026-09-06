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Nádorů v ústech a krku přibývá. Olomoucká nemocnice nabízí nový screeningový program

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Nádorů v oblasti krku a ústní dutiny v posledních letech výrazně přibývá. I proto se Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) stala jedním z pracovišť, které nově pacientům nabízí možnost zúčastnit se screeningového programu na odhalení těchto typů karcinomů.
Nádorů v ústech a krku přibývá. Olomoucká nemocnice nabízí nový screeningový program

Nádorů v ústech a krku přibývá. Olomoucká nemocnice nabízí nový screeningový program

Zdroj: pexels.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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