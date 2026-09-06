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Dřevěné košíky a balonky pro děti: Před 110 lety byla otevřena první samoobsluha

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V roce 1916 otevřel Clarence Saunders v Memphisu prodejnu s bizarním názvem Piggly Wiggly. Co bylo ale ještě podivnější, na zákazníky v ní nečekal prodavač za pultem s otázkou, co si budou přát. Místo toho dostali do rukou dřevěné košíky a měli si posloužit sami.
Dřevěné košíky a balonky pro děti: Před 110 lety byla otevřena první samoobsluha

Dřevěné košíky a balonky pro děti: Před 110 lety byla otevřena první samoobsluha

Zdroj: By Billy Hathorn - Own work, CC BY-SA 3.0, Creative Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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