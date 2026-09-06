Ani jar, ani soda. Zápach ze sifonu u dřezu zmizí, když do něj večer nalijete 1 věc a jdete spát

Znáte to. Dřez vypadá čistě, nádobí je umyté, a přesto se od odtoku line něco, co připomíná starý hadr nebo zkažené jídlo. Sáhnete po saponátu, druhý den po jedlé sodě, a za pár dní je zápach zpátky. Přitom existuje jednodušší cesta. Stačí večer do odpadu nalít jednu jedinou tekutinu, jít spát a ráno máte klid.
Odkud se ten smrad vlastně bere
Uvnitř odpadu se toho děje víc, než by člověk čekal. Na stěnách trubky a hlavně v ohybu sifonu ulpívá mastnota, drobečky jídla a zbytky mycích prostředků. Po nějaké době naroste tenká vrstva slizu, které se odborně říká biofilm. Je to vlastně bakteriální kolonie a čím víc má co trávit, tím silněji zapáchá. Rozklad zbytků totiž doprovází uvolňování plynů a právě ty vám lezou z odtoku do nosu.
Smrad zesílí pokaždé, když se v kuchyni něco děje. Po smažení, po drhnutí mastného hrnce nebo poté, co v dřezu skončí zbytky jídla. Není to nečistota, kterou byste viděli, schovává se hluboko v potrubí, kam se hadrem ani houbičkou nedostanete.
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Mycí prostředek umí skvěle odmastit talíře, ale po odtoku jen proteče. Povlak hluboko v sifonu nenaruší, takže bakterie i pach zůstávají na místě. Jedlá soda je na tom podobně. Na chvíli sice pach přebije a jako doplněk k běžnému úklidu má smysl, jenže zatvrdlou vrstvu v trubce sama nerozloží.
Oblíbená kombinace sody a octa vypadá efektně, když zašumí a začne pěnit. Právě v tom je ale háček. Obě látky se navzájem z velké části zneutralizují a jejich síla se vyplýtvá na tu bublající reakci. Co v trubce zůstane, je hlavně voda. Na zaschlou mastnotu v koleni sifonu je slabý pomocník.
Kombinace sody a octa se v odpadu z velké části zneutralizuje a na zatvrdlou mastnotu v sifonu nestačí. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Shrnuje to následující tabulka:
Prostředek Jak působí Proč na sifon nestačí Saponát odmastí talíře po odtoku jen proteče a povlak v sifonu nenaruší Jedlá soda pach na chvíli přebije zatvrdlou vrstvu v trubce sama nerozloží Soda s octem efektně zašumí a začne pěnit obě látky se navzájem zneutralizují, v trubce zůstane hlavně voda Tou jednou věcí je obyčejný ocet Přečtěte si také: Tuhle 1 chybu při skladování mouky dělá skoro každý. Odborníci varují před zavíječem
Řešení máte nejspíš doma ve spíži. Je to obyčejný ocet. Funguje proto, že je to kyselina, a ta si s mastnotou a usazeninami poradí i sama, bez sody a bez agresivní chemie. Poradí si se zaschlým tukem i s nánosy mýdla a k tomu hubí bakterie, které pach tvoří.
Klíčové je nechat ho pracovat dost dlouho. Když ho nalijete přes den a hned spláchnete, jen trubku propláchnete. Přes noc má ale několik hodin, aby se do povlaku zakousl a rozpustil ho. Proto ho použijte večer, kdy už nikdo vodu nepouští.
Jak na to večer, krok za krokem
Postup je jednoduchý:
Před spaním krátce pusťte vodu, aby v odtoku nic nestálo. Pak do něj pomalu nalijte pořádnou dávku octa, klidně několik decilitrů, a nechte ho být až do rána. Po probuzení stačí odtok propláchnout hrnkem nebo dvěma horké vody a mastnota i s pachem odplavou. Přečtěte si také: Zapomeňte na drahé odmašťovače. Odborníci označili 1 nejlepší způsob, jak vyčistit digestoř
Kousek pod horní hranou dřezu najdete nenápadný otvor. Slouží jako přepad proti přetečení a špína se v něm drží úplně stejně jako v odpadu. Uvnitř se usadí mastný povlak, který smrdí do celé kuchyně a lidé ho při úklidu roky přehlížejí. Kápněte trochu octa i tam.
Vařící vodou ale šetřete. Opakovaný var škodí gumovým těsněním i plastovým spojům a u letitého potrubí se nevyplácí vůbec. Úplně stačí pořádně horká voda přímo z kohoutku.
Když ani ocet nezabere
Občas má zápach jinou příčinu než špínu. Může za něj vyschlý sifon. Vodní uzávěra v jeho ohybu funguje jako zátka proti pachům z kanalizace. Když do odpadu delší dobu neteče voda, třeba po návratu z dovolené nebo u málo používaného dřezu, uzávěra se odpaří a smrad projde přímo z potrubí. Pomůže prostě na chvíli pustit vodu a naplnit ji zpátky.
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Pokud se zápach vrací pořád dokola, sáhněte po enzymatickém čističi odpadu. Je založený na mikroorganismech, které přes noc stráví usazené zbytky v trubce a potrubí přitom nepoškodí. A když nezabere vůbec nic, přijde na řadu demontáž kolena pod dřezem, gumový zvon nebo telefon instalatérovi. Tehdy už může jít o netěsnost nebo špatné odvětrání, na které domácí trik nestačí.
Nejjednodušší je ale smradu předejít. Dejte do dřezu sítko na drobky, nelijte do odpadu vychladlý tuk ani olej a jednou týdně prolijte trubku litrem nebo dvěma horké vody. Když nemá špína kde ulpět, nemá co zapáchat.
Zdroje: https://www.ireceptar.cz/domov-a-bydleni/jak-cistit-prepad-drezu/, https://www.toprecepty.cz/clanky/4396-jak-na-zapachajici-odpad-v-kuchynskem-drezu-pomuze-ocet-sul-soda-i-obycejna-vrouci-voda/, https://www.sanitino.cz/jak-se-zbavit-zapachu-z-odpadu-drezu, https://www.ferwer.cz/blog/jak-na-zapach-z-odpadu-bez-agresivni-chemie-kdyz-chcete-setrne-a-dlouhodobe-reseni, https://www.vlasta.cz/inspirace/jak-na-zapach-ze-drezu-a-umyvadla-po-dovolene-jedla-soda/