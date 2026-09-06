Ani culík, ani rozpuštěné vlasy: kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy na podzim, aby omládly

Podzim svádí k jistotám. K teplému svetru, k oblíbeným botám a u vlasů k tomu, co člověk zvládne poslepu za třicet vteřin. Jenže právě dvě nejobvyklejší ranní varianty se po šedesátce vyplácejí nejméně.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Proč culík ani rozpuštěné vlasy nefungují
Jedna kadeřnice s univerzálním receptem samozřejmě neexistuje, v salonech se ale opakuje pár stejných rad. Vycházejí z toho, co se s vlasy po šedesátce běžně děje. Bývají jemnější, sušší a je jich míň, protože pokožka hlavy tvoří menší množství mazu a kořínky pracují pomaleji.
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Pevně stažený culík na takových vlasech přilehne k hlavě, ztratí objem a upozorní přesně na to, co má zůstat nenápadné. Dlouhé vlasy volně puštěné v jedné délce dopadnou podobně, jen z opačné strany. Konečky bez tvaru táhnou obličej dolů a celkový dojem je unavený.
Foto: Pexels.com Mikádo po bradu opticky zahustí vlasy
Odpověď, kterou kadeřníci nabízejí nejčastěji, je střih, jenž drží tvar sám od sebe. Mikádo v délce po bradu nebo těsně pod ni vytvoří dojem hustších vlasů, přičemž účes nepůsobí těžce.
U jemných vlasů se vyplatí rovnější, kompaktnější zakončení. Příliš prostříhané konečky totiž vypadají ještě řidší, takže se snadno dosáhne opačného výsledku, než jaký si člověk představoval.
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Ofina rozhodně není vyhrazená mladším ženám. Nemusí jít o hustou clonu přes celé čelo, univerzálnější bývá ofina na stranu, záclonková varianta neboli curtain bangs nebo lehce prostříhaná ofina, která plynule přechází do zbytku účesu. Změkčí rysy, přitáhne pozornost k očím a zakryje vrásky na čele.
Podobně pracují vrstvy kolem obličeje. Dodají vlasům pohyb a zvýrazní lícní kosti. U jemných vlasů ale platí, že několik dobře umístěných vrstev poslouží lépe než prostříhání po celé délce.
Foto: Freepik.com Nechcete se stříhat nakrátko? Vsaďte na lob
Kdo se nechce vzdát délky, má po ruce lob, tedy delší mikádo sahající přibližně po ramena. Nosí se rovný, zvlněný, vrstvený i s ofinou, takže si v něm najde svoji podobu skoro každá.
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Jemné vlny vytvoří dojem většího objemu a účesu dodají lehkost. Kdo má vlasy přirozeně vlnité, nemusí je za každou cenu žehlit, protože právě přirozená textura teď hraje do karet. Trendy roku 2026 tomu nahrávají, nosí se měkce střižené mikádo, přirozená struktura vlasů a zmiňovaná záclonková ofina.
Šediny přitom nejsou žádnou překážkou. V kombinaci s kratším nebo polodlouhým střihem působí stříbrné vlasy elegantně a moderně.
Foto: Shutterstock.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.kondice.cz/pece-o-telo/ucesyprozenynad60strihyobjemsvezestcelebrity/, https://extrafit.cz/vybrali-jsme-nejhezci-kratke-strihy-pro-zeny-po-sedesatce-ktere-opticky-omladi/, https://www.marianne.cz/krasa/ucesy-ktere-nestarnou-omladi-5-nejlepsich-strihu-ktere-slusi-zenam-nad-60-let, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/uces-60-pohodlny-modni/, https://www.dotyk.cz/magazin/nevhodne-ucesy-nad-padestat/, https://www.lifee.cz/vase-znameni-ostrihat-se-trendy-mikado-si-zamilovaly-zahranicni-i-ceske-celebrity-a-takhle-jim-slusi-dfdff Přečtěte si také: Ani kalhoty, ani sukně: stylistka řekla, co má mít žena po 60 v šatníku na podzim. Zeštíhlí to postavu o 10 kg