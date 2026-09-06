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Ani culík, ani rozpuštěné vlasy: kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy na podzim, aby omládly

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Podzim svádí k jistotám. K teplému svetru, k oblíbeným botám a u vlasů k tomu, co člověk zvládne poslepu za třicet vteřin. Jenže právě dvě nejobvyklejší ranní varianty se po šedesátce vyplácejí nejméně.
Ani culík, ani rozpuštěné vlasy: kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy na podzim, aby omládly

Ani culík, ani rozpuštěné vlasy: kadeřnice poradila ženám 60+, jak nosit vlasy na podzim, aby omládly

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ExtraInspirace

Magazín zaměřený na každodenní inspiraci, praktické rady i odlehčené zajímavosti. Obsah pokrývá širokou škálu témat – od zdraví, životního stylu a rodiny přes domácnost a vaření až po vztahy, cestování a aktuální trendy. Články jsou psané jednoduše a přehledně, s důrazem na to, aby nabídly...

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