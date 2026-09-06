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Západ v sevření krizí: čeká nás obroda, nebo pomalý rozklad?

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Dennívýzva
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Existují okamžiky, které rozdělují dějiny na „předtím“ a „potom“. Většinou si jich zpočátku ani nevšimneme – jsme ponořeni do běhu každodennosti, do svých vlastních drobných starostí, do rytmu, který se zdá být neměnný. Až později, s odstupem, se rozhlédneme a zjistíme, že svět kolem nás je jiný. Že se proměnil, aniž by se nás na
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Zdroj: USA už nejsou jedinou supervelmocí, stále větší vliv získává Čína. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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