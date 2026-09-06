Zelená rajčata na konci léta ještě mohou dozrát, ale jen když uděláte jeden správný řez. Většina zahrádkářů ho provede špatně

Letošní srpen byl podle
ČHMÚ teplotně nadnormální, a kdo má na zahradě tyčkové rajče, vidí teď na stonku směsici zralých plodů, narůžovělých kuliček, zelených hroznů a úplně nahoře ještě čerstvé květy. Rostlina se chová, jako by měla před sebou celé léto. Jenže nemá. Od květu k vyspělému plodu uběhne zhruba 25 až 35 dní, a měsíční výhled ČHMÚ pro období do konce září ukazuje, že noční teploty v posledním zářijovém týdnu klesnou k sedmi stupňům. Každý květ, který se otevře teď v září, tak závodí s kalendářem, a většinou prohraje. Kde přesně vést řez a proč jen u tyčkových odrůd
Indeterminantní rajče roste průběžně celou sezonu. Hlavní stonek se táhne vzhůru, po stranách zakládá nové listy, zálistky i květenství, a zastavit ho dokáže až mráz nebo zahrádkář s nůžkami. Právě proto má smysl na konci léta odstranit růstový vrchol, zaštípnout terminál dva listy nad posledním hroznem, kde už jsou nasazené plody. Britská
Royal Horticultural Society doporučuje řezat právě tady: nad hroznem, nikoli pod ním, a rozhodně nezaměňovat vrchol stonku se zálistkem v paždí listu.
U keříčkových (determinantních) odrůd se totéž dělat nemá. Jejich stonek se přirozeně zakončuje květenstvím, boční výhony se běžně ponechávají a úroda dozrává v kratším, zhuštěném okně čtyř až šesti týdnů. Kdo na keříčkové rajče aplikuje stejný zásah jako na tyčkové, riskuje, že odstraní právě tu část rostliny, která nese plody.
Kdy zaštípnout: české nížiny versus chladnější polohy
Univerzální datum pro celou republiku neexistuje. Záleží na nadmořské výšce, orientaci záhonu a tom, jestli rajčata stojí u jižní zdi, nebo na otevřeném poli. Praktické vodítko vypadá takto:
Chladnější kotliny, vyšší polohy, nechráněné zahrady – bezpečnější termín je konec srpna, kdy ještě zbývá dostatečný teplotní polštář pro dozrání nasazených plodů. Teplé nížiny, městské zahrady, chráněná stanoviště – letos se dá řez posunout do první dekády září. Nadnormálně teplý srpen prodloužil vegetační okno a denní maxima kolem 24 °C v prvním zářijovém týdnu ještě stačí.
Spouštěč pro rozhodnutí je jednoduchý: podívejte se na stonek nad posledním vijanem s nasazenými plody. Pokud tam vidíte jen květy, drobné plůdky a nový list, je čas stříhat. Ty květy už nemají 25 až 35 dní tepla, které potřebují.
Jak poznat zelený plod, který má šanci dozrát
Po zaštípnutí vrcholu na keři zůstanou zelené plody v různých stadiích. Rozlišit perspektivní kusy od ztracených případů šetří čas i zklamání.
Vyspělý zelený plod vypadá takto: dosáhl plné velikosti pro svou odrůdu, má lesklou bělavě zelenou barvu, často se na spodku objevuje bílá hvězda nebo světlý pruh. Když ho opatrně rozkrojíte, uvnitř najdete vyvinutá semena a rosolovitou hmotu v komůrkách. Takový plod po sklizni při pokojové teplotě 18 až 21 °C dozraje během několika dnů až dvou týdnů.
Naopak malé, tvrdé, sytě tmavě zelené kuličky bez náznaku zesvětlení většinou dozrávací proces nespustí vůbec. Ty se hodí spíš na smažení, chutney nebo do zavařeniny.
Důležitý detail: cherry odrůdy dozrávají rychleji než velké masité beefsteaky. U drobných rajčátek si proto můžete dovolit ponechat i o něco pozdější hrozen, zatímco u velkoplodých typů buďte přísnější, potřebují delší období slunce a tepla.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co dělat se sklizní, když se blíží první mráz
Jakmile předpověď hlásí noční teploty pod nulu, je čas jednat rychle. Priorita: sklidit všechny narůžovělé a vyspělé zelené plody. Pokud jde jen o slabý přízemní mrazík a po něm se vrátí teplejší dny, stačí rostliny přes noc přikrýt netkanou textilií a získat pár dnů navíc.
Sklizené plody roztřiďte podle stadia zralosti a uložte v jedné vrstvě při pokojové teplotě, bez přímého slunce. Světlo dozrávání nepomáhá, teplo ano. Papírový sáček nebo krabice s jedním jablkem či banánem proces urychlí; rajče je klimakterický plod a etylen uvolňovaný ovocem spouští a zrychluje tvorbu barviv i změny chuti. Do lednice zelená rajčata nepatří. Teploty pod 10 °C brzdí dozrávání a poškozují barvu i aroma.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková