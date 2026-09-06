Vyhlašujeme nejhorší zubní pastu z drogerie. Češi ji pravidelně kupují a neví, co v ní je

Zubní pastu většina lidí kupuje automaticky. Hodíme ji do košíku podle ceny, příchuti nebo hezkého obalu a drobné písmo se složením na zadní straně tuby nikdy nepřečteme. Právě tam se přitom pozná, jestli držíte v ruce spolehlivého pomocníka, nebo pastu, která svoji hlavní práci jen předstírá. Titul té nejhorší nepatří jedné konkrétní značce. Rozhoduje pár složek, které si můžete pohlídat sami.
Nejhorší je pasta, která vás nechrání před kazem
Hlavní úkol zubní pasty je pomáhat chránit zuby před kazem. O tuhle ochranu se stará hlavně jedna složka, a tou je fluorid. Odborníci se shodují, že pasty bez fluoridu chrání před kazem výrazně hůř a že fluorid je při správném používání bezpečný. Pokud si čistíte zuby fluoridovou pastou pravidelně, riziko kazu klesá zhruba o 20 až 30 procent.
Nejhorší pasta v koupelně tak často bývá ta, která fluorid vůbec nemá, aniž by to kupující tušil. Roli hraje i množství. Uvádí se v jednotce ppm přímo na obalu. Dospělému vyhovuje pasta kolem 1450 ppm, zatímco pro malé děti se doporučuje výrazně méně, u batolat řádově jen stovky ppm. Dětská pasta se silnou dávkou fluoridu se tak pro dvouleté dítě, které ji navíc polyká, hodí ze všech nejmíň. O vhodné pastě pro sebe i děti se poraďte se svým zubařem nebo dentální hygienistkou.
Přečtěte si také: Nejhorší mražená pizza z českých supermarketů. Češi ji berou po kusech a vůbec nevědí, co v ní je Bělicí pasty, které obrušují sklovinu
Druhý typ pasty, který si zaslouží varování, slibuje zářivě bílý úsměv. Řada bělicích past totiž funguje jednoduše tak, že tvrdými částicemi obrušuje povrch zubu. Tomu se říká abrazivita a měří se hodnotou RDA. Čím vyšší číslo, tím drsněji pasta na sklovinu působí.
Bělicí pasty z drogerie výraznou změnu barvy zubů nezvládnou a hrubými částicemi mohou obrušovat sklovinu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Pro každodenní čištění platí, že bezpečná je hodnota zhruba do 100, ideál leží pod 50 a běžná pasta se pohybuje kolem 70. Pasty nad touto hranicí patří do ruky jen občas. Problém je, že abrazivitu výrobci na obal uvádět nemusí, takže ji u většiny past vůbec nenajdete. A jednou obroušená sklovina už nedoroste, jen roste citlivost zubů. Dentální hygienistky navíc připomínají, že výraznou změnu barvy žádná pasta z drogerie stejně nezvládne.
Orientaci v hodnotách RDA shrnuje následující přehled:
Hodnota RDA Co znamená pod 50 ideál pro každodenní čištění kolem 70 běžná drogeriová pasta do 100 bezpečná pro každodenní čištění nad 100 jen pro občasné použití Pěna, která nečistí, a složky navíc Přečtěte si také: Stylistka varuje ženy 60+: Tohle přestaňte nosit ještě letos, dělá to z vás babičku o generaci starší
Spousta lidí věří, že čím víc pasta pění, tím líp čistí. Za bujnou pěnou obvykle stojí pěnidlo SLS, tedy dodecylsíran sodný, které samo o sobě čisticí účinek skoro nemá. Citlivějším lidem navíc vysušuje ústa a může za bolestivé afty. Pokud vám v ústech naskakují vřídky, hledejte na obalu označení bez SLS.
Dalším sporným hostem bývá triclosan. Tuhle antibakteriální látku dřív pasty přidávaly proti zánětu dásní, dnes od ní ale řada výrobců kvůli pochybnostem o bezpečnosti ustupuje. Pokud si na složení dáváte pozor, patří mezi přísady, které je v tubě lepší nevidět. A co barevné proužky nebo jiskřivá barva pasty? Ty na čistotu zubů nemají žádný vliv a slouží hlavně k tomu, aby se produkt lépe prodával.
Co si na tubě ohlídat
Dobrá zpráva je, že rozpoznat slabou pastu zvládnete za pár vteřin přímo v obchodě. Zaměřte se na tři věci:
Přečtěte si také: Tohle nosí Francouzky 65+ celý podzim, ale Češky se toho bojí. Přitom to omladí o 10 let Otočte tubu a hledejte fluorid i jeho množství v ppm, které odpovídá věku toho, kdo si bude čistit zuby. Bělicí pastu s vysokou abrazivitou nechte na výjimečné použití místo každodenního čištění. Kdo trpí na afty, sáhne po variantě bez SLS.
U dětí platí ještě jedno pravidlo. Na kartáček stačí množství velikosti hrášku, u nejmenších jen zrnko rýže, a je dobré dohlédnout, aby pastu nepolykaly. Nadbytek fluoridu z polykané pasty totiž může v dětství zanechat na zubech trvalé skvrny. Když si výběrem nejste jistí, pár minut u zubaře nebo dentální hygienistky poradí líp než celý regál barevných tub.
Zdroje: https://www.nazuby.cz/fluoridy-prevence-proti-zubnimu-kazu, https://www.top-dent.cz/news/rda-abrazivita-zubnich-past, https://www.studio32.cz/belici-zubni-pasty-detailni-prehled/, https://www.dtest.cz/clanek-7344/vite-co-obsahuje-vase-zubni-pasta, https://cs.wikipedia.org/wiki/Zubní_pasta