Co netradičního uvařit tento týden? Zkuste kuřecí kari

Samotné slovo „curry“ však pravděpodobně pochází z tamilského kari, označujícího omáčku či pokrm s omáčkou. Evropané, zejména Britové, začali tento výraz používat jako obecné označení pro širokou škálu kořeněných indických jídel.
Zajímavé je, že kari koření v podobě jednotné žluté směsi není tradiční indické koření. V Indii se používají různé směsi koření, často označované jako masala, jejichž složení se mění podle oblasti i konkrétního pokrmu. Hotový „curry powder“ se rozšířil především za britské koloniální éry jako způsob, jak chuť indických jídel snadno napodobit v Evropě. Typicky obsahuje kurkumu, koriandr, římský kmín, pískavici, chilli a další koření.
Postupem času se kari rozšířilo po velké části světa a vznikly velmi odlišné podoby – od indických a srílanských kari přes thajská kari s kokosovým mlékem až po jemnější britské či japonské kari. Proto dnes slovo kari neoznačuje jeden konkrétní recept, ale celou rodinu kořeněných pokrmů.
Kari se vaří v jednotlivých zemích různě. Hlavní druhy kuřecího kari se dají shrnout jednoduše takto:
- Indické: Využívá čerstvý zázvor, česnek, cibuli, rajčata, chilli, kurkumu a garam masalu. Maso se dusí v husté omáčce.
- Thajské: Používá pálivé kari pasty (zelené, červené, žluté), kokosové mléko, limetkové listy a citronovou trávu.
- Japonské (Katsu kari): Má sladší, jemnější a hustší omáčku, často podávanou s křupavým smaženým kuřecím řízkem.
Dostali jste chuť na kari? Zkuste si ho také uvařit. Můžete zvolit jednodušší variantu indického kari, anebo ostřejší thajské kari. Při vaření využijete hotové přísady, které pořídíte v jakémkoli supermarketu. Jak na to? To se dozvíte v našem fotoreceptu. A až si ho uvaříte, napište nám do komentářů, jak vám chutnalo.
Kuřecí kari s kokosovým mlékem
Počet porcí: 4
Příprava: 15 minut
Vaření: 25–30 minut
Suroviny
- 500 g kuřecích prsou nebo vykostěných stehenních řízků
- 2 cibule
- 3 stroužky česneku
- asi 2 cm čerstvého zázvoru
- 1–2 lžíce rostlinného oleje
- 1–2 lžíce kari koření
- ½ lžičky kurkumy
- ½ lžičky mletého římského kmínu
- 1 lžíce rajčatového protlaku
- 400 ml kokosového mléka
- sůl a čerstvě mletý pepř
- čerstvý koriandr nebo petrželka
- rýže basmati k podávání