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Co netradičního uvařit tento týden? Zkuste kuřecí kari

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Kari má kořeny na indickém subkontinentu, kde se směsi aromatického koření používají při vaření po tisíce let.
Co netradičního uvařit tento týden? Zkuste kuřecí kari

Co netradičního uvařit tento týden? Zkuste kuřecí kari

Zdroj: Recepty
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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...

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