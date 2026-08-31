Jak jsme nepotkali ryby

Cesta do Buchlovic rychlíkem z Hulína a autobusem ze Starého Města netrvala dlouho, za hodinku jsme byli na místě. Horší už byl úkol, najít náš penzion. Nejstarší vnuk zašel do IC pro mapu, a vzal na sebe funkci navigátora. Byl to "muž" na svém místě. Po příjemné procházce liduprázdnou přírodou okolo přehrady, jsme náš Penzion u přehrady na konci světa konečně objevili.
V obci Smraďavka u Buchlovic na jihovýchodní Moravě se na Dlouhé řece rozkládá nevelká přehrada Smraďavka, známá také jako Sovín - Wikipedie
My jsme sice žádnou obec neviděli, jen ten náš dočasný domov, osamocený penzion u přehradní hráze. Před ním stálo jedno auto, a z balkonu v prvním patře nás pozorovali dva psi. Jiné osazenstvo penzionu jsme neviděli. Potom se objevila příjemná recepční, barmanka a kuchařka dohromady, která nám dala klíče od našeho pokoje č. 27 ve druhém patře.
Po aklimatizaci, spořádání řízků a poležení jsme vyrazili k vodě na lov ryb. Naši "rybáři" mají možnost rybolovu teprve krátce, ale ani neúspěchy je neodrazují od této jejich vášně. Zatím ulovili jen jednoho sumce, kapra a několik rybiček pod míru.
U přehrady vybalili kluci udice, stojánky a nějaké těstíčko jako návnadu. Potom zaujmuli pozice, a začali lákat ryby. My ostatní jsme se šli projít po přehradní hrázi a vyfotit pár fotografií okolní přírody. Když jsme se vrátili, žádnou chycenou rybu jsme neviděli. Kluci ale dále trpělivě lovili, a hleděli při tom do mobilů.
Venku byla teplota vzduchu něco přes dvacet stupňů, a voda obohacená sírou byla zelená, ale docela příjemná. Všichni jsme nakonec do ní vlezli, a zakončili tak náš první den u přehrady.
Večeře byla z vlastních zásob, "nezapomenutelnou" snídani, jak bylo inzerováno, jsme si ale nemohli nechat ujít. Čekali jsme, až nás přepadne ten správný hlad, a šli jsme na to. V restauraci se nacházeli "podezřelí" lidé v černém oblečení s cizím přízvukem. Před penzionem stály tři "bouráky" - dva s německou značkou a jeden s holandskou. Na střeše měly připevněné kamery, a na boku nápis Street View of Geogle Maps.
Nejstarší vnuk nás poučil, že na stejnojmenném serveru na PC na Geogle budou brzy k vidění všechny ulice v západní Evropě, ta naše tam už je. I náš domek, moje zahrádka i s houpací sítí. Naštěstí, já v ní nejsem. Tak si to u vás prověřte. Možná to jsou zakuklení mimozemšťané.
Street View je aplikace v rámci Google Maps a Google Earth, která nabízí panoramatické pohledy (360 stupňů horizontálně a 290 stupňů vertikálně) v mnoha městech a státech v různých částech světa. Pohledy jsou snímány z výšky přibližně 2,5 metru asi každých 10 metrů. Služba byla uvedena 25. května 2007 v několika městech USA a postupně se rozšíříla do mnoha států na dalších kontinentech - tolik Wikipedie
Snídaně byla excelentní. Pan majitel má prý někde poblíž farmu, a proto vejce, zelenina a jiné pochutiny byly v bio kvalitě. Nejvíc mi chutnal naložený sýr s cibulkou a ořechy. Kluci jsou ve vývinu, tak si šli několikrát přidat.
Po snídani jsme se rozloučili, zakoupili deset vajec a šli jsme opět rybařit. Situace z předešlého dne se opakovala, a rybolov zase vyšel naprázdno. Tak jsme se vypravili raději za kulturou, na prohlídku hezkého zámku v Buchlovicích.
Vnuci už byli natěšení, jak doma sednou na kolo, a pojedou lovit na rybníčky v Holešově. Tam můžou i sami, prý se tam nejde utopit. Hold, jak někdo něčemu propadne, tak mu není pomoci.