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Dennívýzva
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„Kam se chystáš, Ireno, má lejt jako z konve?“ zeptal se mě Petr v podvečer ten pátek, jak už se na obloze stahovala těžká mračna před dlouho očekávaným deštěm a já si potřebovala odběhnout ven.
Psí nalezenec
Zdroj: Zvířata
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Ve vídeňských domovech pro seniory vyvinuli speciální želé pro lidi, kterým zdravotní potíže komplikují...
Články z i60.cz se věnují tématům, která zajímají generaci 60+ – a to s respektem, optimismem a bez zbytečných klišé. Obsah zahrnuje životní styl, zdraví, vztahy, kulturu, cestování, osobní příběhy i praktické rady, které pomáhají prožít zralý věk naplno a s chutí. Texty oslovují čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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SportyŽivě
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Tento týden v Ulici: Vanda nachytá Luďka, Filipovo tajemství i Soňa na pokraji sil
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Ukrajina pokračuje v likvidaci ruské protivzdušené obrany: Dva systémy Pancir-S1 zlikvidovány na Krymu a Kubáni
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Tisíce českých hitů jsou zahraničními předělávkami, o krádež ale nešlo. Gott s Vondráčkovou chtěli stejný hit od ABBY
ReadZone
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Boj o život na dovolené. Jan Holík z Ulice skončil na sále a podstoupil dvě operace
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„Jsem rád, že jsem jim zavřel pusu.“ Český talent si prošel v Americe peklem. Pak popsal, co mu na publiku vadilo
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