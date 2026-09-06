Co je to caspering? Takhle končí vztahy

Na první pohled působí šetrněji, ve skutečnosti však dokáže napáchat stejné psychické škody.
Jméno tohoto jevu pochází z kultovní kreslené postavičky Caspera, přátelského ducha. Stejně jako on se snaží být milý a přátelský.
Jenže pod slušnou maskou se skrývá něco jiného. Odborníci varují, že absence jasného sdělení o konci známosti představuje past, která jen prodlužuje utrpení odmítnutého partnera.
Pozvolné vyhasínání místo náhlého zmizení
Zásadní rozdíl mezi těmito dvěma taktikami spočívá v rychlosti a způsobu, jakým dotyčný ukončuje komunikaci. Ghosting znamená okamžité a radikální přerušení veškerého kontaktu – žádné zprávy, žádné hovory, prostě naprostá tma ze dne na den. Caspering je naproti tomu postupný proces připomínající pomalu vyhasínající světlo.
Člověk, který tuto metodu používá, na zprávy sice reaguje, ale dělá to stále vlažněji, s delšími prodlevami a stručněji. Vytváří tak klamný dojem, že vztah ještě existuje. Typicky se neustále vymlouvá z osobních setkání – náhlá nemoc, pracovní povinnosti – a odkládá schůzky na neurčito. Druhá strana tak žije v nejistotě a falešné naději.
Caspering možná vypadá ve srovnání s ghostingem lépe, obě formy ale zanechávají otazníky a pocit křivdy. Druhé straně nedají šanci pochopit, co ve vztahu nefungovalo.
Ochrana pro toho, kdo odchází
Proč lidé volí právě tuto cestu? Hlavním důvodem je strach z nepříjemných emocí a přímé konfrontace, která doprovází upřímný rozhovor o rozchodu. Připadá jim, že postupné ochlazování vztahu je humánnější, protože nešokuje partnera tak prudce jako klasický ghosting.
Psychologové však upozorňují, že tento předpoklad je mylný a slouží především pohodlí toho, kdo chce odejít, nikoli dobru druhého člověka. Adrianna Kaczuba-Kozic z Institutu psychologie Lodžské univerzity to v rozhovoru pro Wysokie Obcasy vysvětlila jasně:
V casperingu tyto elementy chybí. Osoba, která ho používá, volí strategii bez konfrontace a pomalu se stahuje, omezuje komunikaci. To snad snižuje náhlý šok partnera, ale ne nutně bere v potaz jeho dobro. Spíš to chrání toho, kdo vztah končí.
Osoba, která je odmítána, tráví dlouhé týdny analyzováním každého slova a gesta a nemůže uzavřít tuto kapitolu svého života. Právě proto odborníci zdůrazňují, že nejzdravějším řešením je vždy krátké a jasné sdělení o tom, že nemáte zájem pokračovat v kontaktu.
Takový přístup umožní oběma stranám posunout se dál bez pocitu nejistoty a zbytečných domněnek. Může to být nepříjemné, ale upřímnost je nakonec tím nejšetrnějším darem, který můžete druhému dát.
Zdroje článku: link.springer.com, kobieta.wp.pl, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková