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Co je to caspering? Takhle končí vztahy

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Svět moderního randění přinesl nový způsob, jak ukončit vztah, aniž byste museli vyslovit jediné nepříjemné slovo. Zatímco ghosting už je všeobecně známý jako zmizení bez vysvětlení, nyní se stále častěji setkáváme s metodou, která nese název „caspering“.
Co je to caspering? Takhle končí vztahy

Co je to caspering? Takhle končí vztahy

Zdroj: pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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