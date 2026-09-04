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Těhotná Mia ze Zrádců o domácím násilí: „Je hodně těžké odejít, když jste zamilovaní“

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Vrchní komisařka Věra Kirchnerová alias Mia ze Zrádců popsala fungování manipulativních vztahů. Zkušenosti z vyšetřování obětí násilí uplatnila i v show.
Mia ze Zrádců

Mia ze Zrádců

Zdroj: FOTO:distr. Herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BetterLife

Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...

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