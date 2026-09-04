Reklama
2 min
Těhotná Mia ze Zrádců o domácím násilí: „Je hodně těžké odejít, když jste zamilovaní“Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Vrchní komisařka Věra Kirchnerová alias Mia ze Zrádců popsala fungování manipulativních vztahů. Zkušenosti z vyšetřování obětí násilí uplatnila i v show.
Mia ze Zrádců
Zdroj: FOTO:distr. Herminapress
Reklama
Já to tedy beru, šéfe...: Zásahy hypochondrie a napjaté vztahy nezůstaly bez odezvy
Oblíbená komedie Já to tedy beru, šéfe...! v sobě skrývá tajemství falešného infarktu Luďka Soboty i podvod...
Říká, že je jen unavený z práce? Pokud muž zároveň přibírá a ztrácí svaly, může tělo hlásit problém, tvrdí androlog
Přetrvávající únava a ztráta libida trápí mnoho českých mužů. Často své potíže přisuzují stresu v práci,...
Co se stane, když v bankomatu zadáte opačně PIN?
Opravdu zadáním opačného PIN kódu do bankomatu přivoláte policii? Revoluční systém existoval jen na papíře,...
Plechová kavalerie: Hanzlík nosil na krku podivného býčka, Dietl chtěl natočit kriminálku a produkci zasáhla smrt
Televizní seriál Plechová kavalerie vznikl jako vynucený kompromis. Filmařům při práci unikla řada...
Magazín se zaměřuje na zdraví, výživu, pohyb i duševní pohodu. Přináší články o zdravém stravování, cvičení, prevenci nemocí, ale i o osobním rozvoji, relaxaci a každodenních návycích, které pomáhají žít vyrovnaněji. Obsah kombinuje praktické tipy s inspirativními texty – od receptů přes...Všechny články tohoto autora →
Obří gryf měl ve Vermontu vyděsit muže až k infarktu. Létající monstrum má ale jeden zásadní problém
Kód Enigma
dnes, 12:14
11 min
Běžecké závody v sobotu omezí dopravu v centru Prahy
Pražská Drbna
dnes, 12:12
2 min
Z Plzně do Domažlic začnou jezdit repasované vlaky, České dráhy střídá Arriva
Plzeňská Drbna
dnes, 12:05
2 min
Montoya předpovídá v Monze drama mezi Hamiltonem a Leclercem
SvětFormule.cz
dnes, 12:01
1 min
Recidivista z Ostravy přiznal dvě loupeže. Po propuštění prý nezvládl návrat do normálního života
Náš REGION
dnes, 12:00
1 min
Reklama
Těhotná Mia ze Zrádců o domácím násilí: „Je hodně těžké odejít, když jste zamilovaní“
BetterLife
dnes, 12:00
2 min
Okružní křižovatka Sněhulák bude o víkendu v noci opět uzavřena
Liberecká Drbna
dnes, 12:00
1 min
Meteorologové vydali varování. Vše vypukne dnes v noci
NESPECHEJ.cz
dnes, 12:00
2 min
ŘSD začne opravovat silnici I/21 u Františkových Lázní, potrvá dva měsíce
Karlovarská Drbna
dnes, 12:00
1 min
Zlaté mléko si získalo oblibu díky svým možným zdravotním přínosům. Má prospívat kloubům, pokožce, srdci i cévám
Zdravestravovani.eu
dnes, 11:59
2 min
Reklama
Moje děti mu to dodnes neodpustily, řekla Třeštíková. René jí vykradl byt, přesto o něm roky dále natáčela dokument
VIPživot.cz
dnes, 11:58
3 min
Festival vědy a techniky láká na stovku interaktivních stanovišť. Vstup je zdarma
Výletárium
dnes, 11:55
3 min
Straka zůstává v čele inspekce životního prostředí. Šlo o aktivistický útok, řekl Macinka
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:55
Vadnoucí orchidej ještě nemusí skončit v koši. Jednoduchý česnekový nálev jí může pomoci znovu nabrat sílu
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 11:50
3 min
Žena po padesátce přišla o práci a do důchodu jí zbývají tři roky. Má několik možností, ale každá ovlivní příjem jinak
Byznys trendy
dnes, 11:50
6 min
Reklama
Monika Babišová strhla veškerou pozornost na sebe: Lidé ji označují za nejlépe oblečenou dámu
Aplausin.cz
dnes, 11:48
2 min
Bývalý prvoligový fotbalista řádil opilý s nožem v ruce. Vyhrožoval, že lidi zabije, a skončil v cele
SportyŽivě
dnes, 11:47
3 min
FIFA obvinila UEFA z očerňovací kampaně. Spor o práva k mistrovství světa eskaluje a jde o miliardy
SportyŽivě
dnes, 11:45
4 min
Tenista Gorzny měl 5 % na přežití a čtyři dny v umělém spánku. Na US Open teď odvrátil pět mečbolů a vyzve bývalého šampiona
SportyŽivě
dnes, 11:44
3 min
Aktualizace Windows 11 rozbila počítače po celém světě. Černá obrazovka, nefunkční Wi-Fi a jediné řešení je odinstalace
Mobify.cz
dnes, 11:43
4 min
Reklama
Stolní počítač žere dvakrát víc než notebook. Kolik vás stojí ostatní spotřebiče, o kterých netušíte?
adbz.cz
dnes, 11:42
2 min
Pardubický Červeňák ožije pastvou koní a krav, orchideje už tam kvetou
Náš REGION
dnes, 11:30
1 min
Pirát si nebral servítky. Tvrdě zaútočil na Naruszczku
MMAMAG.cz
dnes, 11:30
1 min
Státní památky na Vysočině o prázdninách navštívilo méně tisíc lidí
Náš REGION
dnes, 11:30
1 min
Míša řezy ve skleničce: Rychlá tvarohová záchrana do ruky pro děti i pro návštěvu
Cooky.cz
dnes, 11:27
4 min
Reklama
Závažné dopady roztroušené sklerózy není radno podceňovat. Péče o organismus může začít několika jednoduchými návyky
Zdravestravovani.eu
dnes, 11:24
2 min
Agenti OpenAI se vymkli kontrole. Ovládli web a psali si, jak obcházet pravidla a maskovat své chování
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:23
Vlado Lengál si chce v Brně spravit chuť: Fanoušci ode mě nemůžou očekávat opatrný zápas
MMAMAG.cz
dnes, 11:19
5 min
Játra umějí téměř zázračně regenerovat. Alkohol ale může jejich opravářskou dílnu poslat dlouhodobě do stávky
Kód Enigma
dnes, 11:13
9 min
Technika? To nevím, co to je, říká Dr. Vševěd z Na lovu. Přiznal, v čem ho soutěžící mohou snadno nachytat
VIPživot.cz
dnes, 11:09
3 min
Reklama
Mrazivé záběry z Ceuty: Migranti vytáhli z moře mládě delfína, ubili ho k smrti
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:08
Máme rádi Česko slibuje uvolněnou atmosféru plnou vzpomínek na večírky v Kozičce i dávné lásky
ReadZone
dnes, 11:07
3 min
Podvodný telefonát připravil seniory o zlaté pruty za skoro pět milionů
Náš REGION
dnes, 11:06
1 min
Zrádci změní pravidla hry. Pro čtvrtou řadu připravují speciální překvapení
Kinobox.cz
dnes, 11:05
2 min
Andělská tvář: Film za 70 milionů přivedl Pomejeho na mizinu, při natáčení hořel pokoj a Kanáry zalila voda
V Telce
dnes, 11:04
3 min
Reklama
Nedáte nám vrtulník? Vojáci záchranku nezvládnou, o bazarové stroje prosí policii
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 11:04
Vlak poškodil trakční vedení v Libici nad Cidlinou, provoz na trati stojí
Náš REGION
dnes, 11:03
1 min
Pozor na silný vítr, varují meteorologové. Výstraha je vydána pro dnešní noc
Liberecká Drbna
dnes, 11:00
1 min
Soud zamítl stížnost kvůli průzkumu Březového potoka, mohlo by tam být úložiště
Plzeňská Drbna
dnes, 11:00
1 min
Podepsalo se dětství v paneláku na generaci Husákových dětí? Psychologové přišli s překvapivou odpovědí
NESPECHEJ.cz
dnes, 11:00
3 min
Reklama
Reklama
Mrazivé záběry z Ceuty: Migranti vytáhli z moře mládě delfína, ubili ho k smrti
Játra umějí téměř zázračně regenerovat. Alkohol ale může jejich opravářskou dílnu poslat dlouhodobě do stávky
Manželka Patrika Hezuckého prolomila mlčení o osudném dni. Pak už bylo všechno jen horší, říká
Agenti OpenAI se vymkli kontrole. Ovládli web a psali si, jak obcházet pravidla a maskovat své chování
Boeing 727 se 108 lidmi se po vzletu držel ve vzduchu 22 sekund. Klíčem k nehodě bylo nečekané okno na dráze v Dallasu
Reklama
Reklama