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V pondělí večer nebude v hospodách ani noha. Češi budou sledovat adrenalinovou jízdu na Nova Cinema

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Pondělí. Den, kdy se nechce vstávat a večer přijde vhod pořádná dávka adrenalinu na gauči. Připravte si popcorn – čeká vás kultovní akční pecka s rozpočtem přes 2 miliardy korun, ikonickými vozy a hvězdným obsazením. Jenže hlavní hvězda odmítla astronomický honorář a málem všechno zhatila. Jak se z krize stal milovaný hit?
V pondělí večer nebude v hospodách ani noha. Češi budou sledovat adrenalinovou jízdu na Nova Cinema

V pondělí večer nebude v hospodách ani noha. Češi budou sledovat adrenalinovou jízdu na Nova Cinema

Zdroj: unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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