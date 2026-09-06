V pondělí večer nebude v hospodách ani noha. Češi budou sledovat adrenalinovou jízdu na Nova Cinema

Jde o snímek, který před víc než dvaceti lety redefinoval pouliční závody na plátně. Rozpočet? Tehdy přes 2 miliardy korun. Herecké hvězdy? Ty největší. A přesto jeho vznik visel na vlásku, protože největší jméno řeklo ne.
Co se vlastně stalo? A proč se z nouzového řešení stal fenomén, který milují dodnes?
Rychle a zběsile 2: Když Miami zachránilo sérii
V pondělí 7. září 2026 ve 20:00 se na Nova Cinema rozsvítí neonová světla Miami. Rychle a zběsile 2 z roku 2003 vás vtáhne do světa, kde každý závod může být ten poslední.
Hlavní hrdina Brian O’Conner, bývalý policista, dostal druhou šanci. Musí infiltrovat impérium drogového bosse Cartera Veroneho. Po jeho boku? Roman Pearce, starý kamarád, se kterým ho pojí bolestná minulost. Jejich mise je jasná – dostat se do vnitřního kruhu zločince, aniž by prozradili svou identitu.
Jenže každý závod, každý drift, každé sešlápnutí plynu je krokem blíž k odhalení. A v Miami platí jedno pravidlo: kdo udělá chybu, nevrátí se domů.
Diesel řekl ne. A zachránil tím celou sérii
Málokdo ví, že Rychle a zběsile 2 málem vůbec nevzniklo. Vin Diesel, hvězda prvního dílu, odmítl nabídku na pokračování. A nebyl to malý balík – studio mu nabídlo 25 milionů dolarů, v přepočtu tehdy přes půl miliardy korun.
Proč řekl ne? Internet je plný spekulací o hádkách na place nebo osobních sporech. Pravda je prozaičtější – Diesel prostě nesouhlasil se scénářem. Připadal mu uspěchaný, málo propracovaný, daleko od ducha originálu. Raději se vrhl na vlastní projekt Riddick: Kronika temna a akční xXx.
Studio panikařilo. Jak natočit pokračování bez hlavní tváře? Řešení přišlo rychle – Paul Walker, charismatický blonďák z prvního dílu, se stal jedničkou. A režie? Tu dostal John Singleton, talentovaný filmař, který dokázal z krize udělat přednost.
Tyrese Gibson: Nová krev, která všechno změnila
Singleton věděl, že bez Diesela potřebuje někoho s obrovským charismatem. Volba padla na Tyrese Gibsona, který předtím zazářil v jeho filmu Baby Boy z roku 2001. Gibson dostal roli Romana Pearce – drzého, vtipného závodníka s minulostí.
A chemie? Ta mezi ním a Paulem Walkerem fungovala okamžitě. Jejich dialogy, vtípky, bratrská rivalita – to všechno definovalo tón celého filmu. Odlehčený, zábavný a plný energie. Přesně to, co série potřebovala.
Doplnili je Eva Mendes jako agentka Monica Fuentes, Cole Hauser jako nemilosrdný Verone a rapper Ludacris jako mechanik Tej Parker. Obsazení sedělo jako ulité.
A pak tu byl ještě jeden zásadní faktor – Paul Walker nebyl jen herec. Byl to skutečný automobilový nadšenec. Většinu kaskadérských scén s legendárním Nissanem Skyline GT-R R34 odřídil sám. Smyky, skoky, drifty – to vše bez dublérů. To dodalo filmu autenticitu, kterou diváci okamžitě poznali.
Od 2 miliard k 9 miliardám: Jak série vyrostla v giganta
Rychle a zběsile 2 stálo v roce 2003 přesně 76 milionů dolarů – v přepočtu přes 2 miliardy korun. Dnes by to s inflací bylo zhruba 3,5 miliardy. Zní to jako hodně? Pro srovnání – desátý díl Rychle a zběsile X z roku 2023 spolkl 340 milionů dolarů, tedy přes 9 miliard korun.
Rozdíl je propastný. Série se z pouličních závodů proměnila v globální blockbuster s explozemi, helikoptérami a misemi po celém světě. Ale dvojka? Ta si vedla skvěle i s menším rozpočtem – celosvětově utržila 236 milionů dolarů, tedy přes 6 miliard korun.
Úspěch nebyl jen v penězích. Film přinesl něco, co prvnímu dílu chybělo – barevnost, lehkost a Miami vibe.
Skyline R34: Auto, které se stalo legendou
Nissan Skyline GT-R R34: stříbrno-modrý, nablýskaný, s výkonem, který vyrážel dech. Pro mnoho fanoušků je tohle auto ikoničtější než jakýkoli herec.
Paul Walker si ho vybral osobně. Podílel se na designu, na úpravách, na každém detailu. A výsledek? Vůz, který se zapsal do historie kinematografie. Dodnes se prodávají repliky, modely, plakáty. Skyline z dvojky je prostě legenda.
Pondělní večer, který stojí za to
Rychle a zběsile 2 není jen film. Je to vzpomínka na éru, kdy akční filmy ještě neuměly létat do vesmíru, ale dokázaly vás strhnout čistou energií, charismatem a láskou k autům.
Pokud chcete zažít tuhle jízdu znovu – nebo poprvé – nalaďte si Nova Cinema v pondělí 7. září ve 20:00. Připoutejte se, bude to divoké.
A teď otázka na vás: Který díl Rychle a zběsile je podle vás nejlepší? Dvojka s Miami vibem, nebo třeba pětka s brazilskou loupeží?
Zdroje článku: countercultureuk.com, fastandfurious.fandom.com, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá