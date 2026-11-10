Česnek se sází i v listopadu. Rozhoduje půda, ne datum v kalendáři

Kdy sázet česnek? Česnek se sází v listopadu! Sledujte počasí a začněte vysazovat ve chvíli, kdy jsou nejlepší podmínky. Poznáte je jednoduše.
Česnek se sází v listopadu, když už zahrada skoro spí
Česnek patří mezi plodiny, které si většina zahrádkářů pěstuje pravidelně každý rok. Vlastní úroda česneku má oproti kupovanému výraznější chuť a při dobrém skladování vydrží prakticky do další sezony.
Právě podzimní výsadba česneku ale vyvolává otázky. Je už v listopadu pozdě, nebo se mají stroužky sázet právě v těchto dnech? Moje odpověď je naprosto jednoduchá. Výsadba česneku závisí především na počasí a stavu půdy!
Česnek se vysazuje na podzim, kdy už půda pomalu chladne, ale ještě stále není zmrzlá. Důležité je, aby stroužky česneku stihly před příchodem mrazů zakořenit, ale nestihnou vyrašit na povrch. Proto je listopad tou nejlepší dobou pro jeho výsadbu. Přesný termín výsadby česneku se liší rok od roku podle počasí. V teplejších oblastech je možné sázet česnek i koncem listopadu, v horských a chladnějších polohách je ideální doba výsadby právě teď.
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Jak připravit záhon na výsadbu česneku
Před výsadbou česneku je důležité záhon připravit. Plodina vyžaduje propustnou půdu, v které se nebude dlouhodobě držet voda. Není dobré vybrat místo, kde se po dešti tvoří kaluže. Pokud se vám na záhonech drží voda, doporučuji pro česnek vytvořit vyvýšený záhon. Česnek totiž přemokření snáší hůře než běžnou zimní vlhkost.
Záhon je dobré připravit s předstihem, aby zemina stačila slehnout. Čerstvý hnůj přímo před výsadbou nepoužívejte, protože by mohl zvyšovat riziko problémů s chorobami.
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Jaké stroužky česneku se hodí pro výsadbu?
Pro výsadbu doporučuji použít pouze pevné a zdravé stroužky. Měkké, poškozené nebo nahnilé kusy raději vyřaďte. Stroužky oddělte od sebe až těsně před sázením, aby nevysychaly. Vysazujte je špičkou vzhůru a dodržujte rozestupy, které umožní rostlinám vytvořit dostatečně velké cibule.
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Čím a jak mořit stroužky česneku před výsadbou
Moření česneku pomáhá omezit přenos některých chorob a škůdců. Nejčastěji se pro moření stroužků používá sulka, která se používá proti roztoči vlnovníku česnekovému. V praxi se mi rovněž osvědčily přípravky proti houbovým chorobám, ale při jejich aplikaci se vždy řiďte návodem na etiketě.
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Jak hluboko sázet česnek
Hloubka výsadby česneku závisí na podmínkách stanoviště a typu půdy. Obecně se česnek sází několik centimetrů pod povrch. V lehčí půdě může být vhodná i o něco hlubší výsadba. Příliš mělké zasazení zvyšuje riziko vytažení mrazem. Příliš hluboká může zpomalit vzcházení.
Doporučená hloubka výsadby česneku:
- Lehčí půda: asi 6–8 cm nad stroužkem.
- Těžší jílovitá půda: přibližně 4–5 cm nad stroužkem.
- Vzdálenost mezi stroužky: 8–12 cm.
- Vzdálenost mezi řádky: 25–30 cm.
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Jak pěstovat česnek krok za krokem
- Po výsadbě záhon podle potřeby lehce urovnejte.
- Pokud nastane období bez sněhu a půda je suchá, ale ještě není zmrzlá, záhon čas od času zalijte.
- Pravidelně odstraňujte plevel.
Tip redakce PlanetaZahrady
Česnek nikdy nevysazujte na stejný záhon opakovaně každý rok. Střídání stanovišť pomůže omezovat hromadění škůdců a chorob v půdě. Ideální je vybrat záhon, na kterém nebyl česnek ani cibule zasazený po několik předchozích sezon.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku: | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz