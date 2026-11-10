Péče o hortenzie před zimou: Ne všechny se smějí stříhat stejně. Špatný řez může připravit keř o květy

Jak připravit hortenzie na zimu? Správnou péčí se už příští rok budete těšit záplavou květů. Některé hortenzie před zimou ale nůžky nerady. Tyto druhy by přišly o veškeré květy! Tohle je správná péče o hortenzie před zimou
Péče o hortenzie před zimou. Víte, jak na ni?
Hortenzie patří mezi nejoblíbenější okrasné keře v českých zahradách. Jejich velké květy zdobí záhony od brzkého léta až do pozdního podzimu. Suché květy pak vypadají nádherně i během zimního období.
Tip redakce: Skvěle mohou také vypadat v období Vánoc. Stačí, když do nich umístíte světelný drátek. Podsvícené keře budou vypadat fantasticky a zahradě dodají nádhernou sváteční atmosféru.
Čtěte také: Jak připravit hortenzie na podzim a zimu
Pokud právě nyní připravujete zahradu na zimu, možná vás napadlo, že hortenzie trochu ostříháte. Ale ne všechny druhy se krátí stejně. Jednotlivé keře mají odlišné nároky a nešetrný podzimní řez je může snadno připravit o příští kvetení.
Největší pozornost si zaslouží hortenzie velkolistá
Hortenzie velkolistá je stálicí českých zahrad. Na zahradách ji měly už naše babičky, a pokud si dobře vzpomínáte, náležitě se o ni před zimou staraly. Hortenzie velkolistá totiž zakládá pupeny na loňských výhonech. Pokud byste je na podzim výrazně seřízli, můžete nechtěně odstranit právě ty pruty, ze kterých by v příštím roce rostly nádherné květy.
Čtěte také: Péče o hortenzie na podzim: Tohle jim nyní prospěje, aby příští rok bohatě kvetly
Před zimou u hortenzie velkolisté odstraňte pouze odkvetlá květenství, a to nad prvním párem zdravých pupenů. Ještě bezpečnější je nechat suché květy na rostlině přes zimu a odstranit je až na jaře. Důležité je také hortenzii velkolistou chránit před mrazy. Stačí pod ni přidat vrstvu chvojí, listů nebo mulče.
Hortenzie latnatá snáší řez dobře
Hortenzie latnatá kvete na letošních výhonech, proto snáší řez podstatně lépe. Ale ani tu není dobré na podzim radikálně zkracovat. Pokud chcete udržet pěkný tvar keře, s hlavním řezem počkejte až do konce zimy nebo jej proveďte brzy na jaře, kdy už nehrozí silné mrazy.
Čtěte také: Hortenzie: Co jim dopřát a čemu se teď vyhnout, aby příští rok bohatě kvetly
Hortenzie stromečkovitá nemá nůžky ráda
Hortenzie stromečkovitá také nasazuje poupata na nových výhonech, ale raději nechte silnější řez až na konec zimy. V těchto dnech se zaměřte především na odstranění všech poškozených částí. Kořenový prostor chraňte před chladným počasím vrstvou mulče.
Čtěte také: Jak zachránit spálené hortenzie po vedrech: Co udělat pro jejich regeneraci
Další péče o hortenzie před zimou
Hortenzie jsou poměrně citlivé na chlad. Proto jim dopřejte ochranu v podobě mulče. Kolem rostliny můžete rozprostřít vrstvu listí, kompostu nebo mulčovací kůry ve výšce 5 až 7 centimetrů. U mladých a citlivých hortenzií se vyplatí ochrana před prudkými výkyvy teplot. Rostliny pěstované v nádobách jsou zranitelnější než ty pěstované v záhonech, protože jejich kořenový bal promrzá rychleji. Květináč obalte jutou nebo jej umístěte na chráněné místo.
Před zimou také zkontrolujte, zda hortenzie netrpí suchem. Pokud půda ještě není zamrzlá a delší dobu neprší, dopřejte jim pravidelnou, ale přiměřenou zálivku.
Tip redakce PlanetaZahrady
Než vezmete do ruky nůžky a pustíte se do podzimního řezu hortenzií, zjistěte, jaký druh máte. U velkolisté hortenzie se vyplatí počkat, zatímco latnatá a stromečková hortenzie snese menší úpravu i na podzim. U všech druhů hortenzií platí jedno zlaté pravidlo: větší řez se provádí až brzy na jaře, kdy už nehrozí silné mrazy. Ideální je nechat suché květy přes zimu, protože vypadají velmi dekorativně a v období Vánoc mohou posloužit také jako pěkná a netradiční vánoční dekorace.
Může se vám také líbit:
Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)