Jak zjistit, že je kompost připravený na zimní měsíce? Stačí jej zmáčknout v ruce a sledovat, co se bude dít. Jedině tak poznáte, že je na zimu dobře připravený, nebo ještě potřebuje trochu upravit.
Zazimování kompostu má svá pravidla
Při podzimním úklidu zahrady se většina organického materiálu skládá do kompostéru. Kompost pak přes zimní měsíce vyzraje a v příští sezoně máme doslova zlatý klenot hned po ruce. Aby přes zimu stihla všechna organická hmota dobře vyzrála, je důležité kompost na zimu připravit. Jak to poznat? Stačí jej zmáčknout v dlani a sledovat, co se bude dít.
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Jak připravit kompost na zimu bez zbytečné práce
Než necháte kompost být, vezměte vidle a podívejte se, co se děje zhruba uprostřed. S klesajícími teplotami se rozklad organické hmoty přirozeně zpomaluje, takže není třeba hmotu neustále přehazovat. Co teď? Stačí zkontrolovat, zda je kompost správně vlhký.
Jak vlhký má být kompost?
Naberte trochu hmoty do dlaní a zmáčkněte. Měla by být vlhká jako dobře vyždímaná houbička na nádobí. Když je kompost suchý tak, že se v dlani rozpadá, trochu jej zalijte. Pokud je přemokřený, přidejte trochu suchého listí, drobné větvičky nebo nepotištěný karton.
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Co do kompostu přidat ještě v listopadu?
Podzim je ideální čas pro založení nového kompostu nebo doplnění kompostéru. Přidat můžete prakticky cokoliv ze zahrady, jen dejte pozor, aby organická hmota nebyla napadená škůdci nebo chorobami. Přidat můžete prakticky cokoliv ze zahrady: drcené větve, listí, natrhaný karton, posekanou trávu, listy z rostlin, ovoce a zeleninu.
Je nutné kompost na podzim promíchat?
Kompost už na podzim není nutné pravidelně přehazovat, ale pokud jsou v něm úplně suchá nebo příliš mokrá místa, je dobré směs promíchat. To samé se doporučuje, pokud je hmota příliš hutná. Stačí dovnitř dostat trochu vzduchu, popřípadě doplnit vodu nebo suchý materiál.
Je dobré kompost na zimu zakrýt?
Moderní kompostéry jsou vybavené víky, které zajistí, že hmota zůstane správně vlhká. Pokud máte otevřený kompostér, hodí se na něj přidat stříška, která zabrání tomu, aby do kompostéru příliš napršelo.
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Jak poznat dobře vyzrálý kompost?
Až na jaře otevřete víko kompostéru, čekat by na vás měla příjemně zemitá vůně a drobivá hmota.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku nkz, ireceptar | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)