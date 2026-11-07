Péče o ostružiny na podzim rozhoduje o tom, v jaké kondici vstoupí do další sezony. Zatímco staré výhony, které letos plodily, musí pryč, mladé pruty je potřeba zachovat a správně připravit na zimu. Poradíme vám, jak na řez, vyvázání i ochranu před mrazy.
Péče o ostružiny na podzim je podobná jako u maliníku
Ostružiník už dávno není rostlinou, kterou bychom potkávali jen v lese. Stále častěji se v různých odrůdách objevuje také na českých zahradách. Aby ne, jeho plody jsou chutné a plné vitaminů.
V
zahradách se nejčastěji setkáváme s beztrnnými odrůdami Ursini a Moriferi a malinoostřužiníkem Hybrides. Ostružiny se při sklizni trhají i s lůžkem, zatímco malinoostružiníky se oddělují od lůžka. Pěstují se pro jejich typickou chuť, možnost přípravy lahodných zavařenin a moučníků. Čtěte také: Jeřabina rozzáří zahradu až do zimy. Její plody ale nejsou jen pastvou pro oči: připravíte z nich likér i domácí dobroty Jak ostružiník na podzim ostříhat pro bohatší sklizeň v příštím roce?
To, jakým způsobem ostružiník právě v tyto dny ostříháte, ovlivňuje jeho kondici v příštím roce i celou jeho úrodu.
Ostružiny plodí na dvouletých výhonech a pokud při podzimním řezu nevědomky zkrátíte špatné šlahouny, v příštím roce se zbytečně připravíte o významnou část úrody. Tip redakce: Výhon, který letos plodil už příští rok plodit nebude. Naopak letošní pruty jsou základem příští sklizně. Proto si mladé pruty označte například zahradnickou páskou. Tak na jaře poznáte, které výhony jste chtěli zachovat.
Po sklizni pruty nemilosrdně odstraňte. Zbytečně by záhon ostružiníku zahušťovaly, omezovaly přístup vzduchu, světla a vytvářely by prostředí pro růst plísní.
Péče o ostružiny před zimou – Správně ošetřené výhony mohou příští rok výrazně zvýšit úrodu – Jak odstřihnout nežádoucí šlahouny krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Cesta za bohatou letní sklizní rybízu začíná právě teď: keříky přihnojte pouze správným hnojivem Jak odstřihnout nežádoucí šlahouny krok za krokem: Výhony, které letos plodily, odstřihněte těsně u země. Odstraňte také nemocné, slabé nebo poškozené pruty, které by keři zbytečně ubíraly na síle. Řez provádějte vydezinfikovanými a ostrými zahradnickými nůžkami. Péče o ostružiny před zimou – Správně ošetřené výhony mohou příští rok výrazně zvýšit úrodu – Kolik výhonů na keři ponechat. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Kolik výhonů na keři ponechat?
Ačkoliv
ostružiník plodí na starších výhonech, neměly by na keři zůstat úplně všechny. Příliš hustý keř vytvoří na jaře spoustu listů a plody by mohly být nedostatkem světla drobnější. Kromě toho může dojít ke špatnému proudění vzduchu, což může zapříčinit vznik houbových chorob.
U ostružiníku doporučuji nechat přibližně 5 až 7 nejsilnějších letošních výhonů na jednom keři. Pruty by mezi sebou měly mít dostatek prostoru. Mladé výhony nestříhejte, zásadní úprava se provádí až na jaře.
Čtěte také: Co vysázet na podzim do vyvýšeného záhonu: Špenát, cibule, česnek a další zelenina Nezapomeňte na oporu
Mladé pruty potřebují oporu. Stačí k tomu drátěná opora nebo pevně ukotvený dřevěný kůl. Výhony k opoře upevněte tak, aby se nekřížily a měly kolem sebe dostatek prostoru.
Tip redakce PlanetaZahrady
Po úpravě můžete okolí keře zakrýt vyzrálým kompostem nebo jiným organickým mulčem. Vrstva silná pět až osm centimetrů zamezí vymrznutí kořenového systému, pomůže udržet vláhu a postupně zlepší strukturu půdy.
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Autor:
Kristýna Franclová
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