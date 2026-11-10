Vánoční terasa jako z katalogu o bydlení? Nepotřebujete k tomu žádné drahé dekorace. Podívejte se na těchto 7+ inspirací, se kterými proměníte i malou terasu v krásný vánoční koutek. Vánoční terasa jako z katalogu o bydlení krok za krokem
Podzimní dekorace pomalu odkvétá a terasa se pomalu proměňuje v místo, kam chodíme jen občas. Což je trochu škoda! Představte si, že vykouknete z okna a nabídne se vám pohled na perfektně upravenou terasu, dekorovanou zimní a
vánoční výzdobou.
To nemusí být sen! Připravila jsem pro vás několik tipů, se kterými proměníte každou
terasu v designový prostor, ve kterém si rádi vychutnáte horké jablko nebo kávu. Pomocí přírodních materiálů, jemného osvětlení, hřejivých textilií a doplňků vytvoříte kouzelné zimní zákoutí, které vás bude těšit při pohledu z obýváku i během chvil strávených venku. Vánoční terasa jako z katalogu – 7 inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru – Útulný kout u zábradlí s kaskádou jemných světýlek. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny Útulný kout u zábradlí s kaskádou jemných světýlek
Zábradlí terasy představuje ideální místo pro
zimní dekoraci. Obtočte jej zimní girlandou z jedlového chvojí, do které zapleťte venkovní světelný řetěz s teplým žlutým světlem. Girlandu můžete dozdobit větvičkami z jiných jehličnanů, šiškami a dalšími dekoracemi.
Do rohu umístěte vzrostlou jedli v proutěném koši, k ní postavte velkou kovovou lucernu s bílou svíčkou. Nezapomeňte na venkovní lavici. Tu naaranžujte tak, aby vybízela k posezení. Hodit se bude kožešina, pletený pléd a nadýchané polštáře. Volná místa u země vyplňte velkým dřevěným truhlíkem, který stačí ozdobit chvojím, stálezeleným vřesem, libavkou, případně můžete použít také vánoční ozdoby.
Vánoční terasa jako z katalogu – 7 inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru – Rustikální etážka z bedýnek. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Péče o zahradu před zimou: Těchto 7 věcí udělejte dříve, než udeří první mrazy Rustikální etážka z bedýnek
Pro výrobu rustikální etážky použijte dvě různě velké, starší dřevěné bedýnky. Postavte je na sebe na výšku, čímž vytvoříte jednoduchou venkovní polici.
Na horní poličku umístěte vysokou kovovou lucernu, vedle ní postavte vázu se zajímavě kroucenými větvičkami. Kolem můžete volně naaranžovat šišky, kaštany, žaludy, případně keramické či skleněné ozdoby.
Na prostřední poličku umístěte tác s uzrálými jablky, hruškami a perníčky. Pro dozdobení můžete použít celou skořici, badyán, sušené plátky pomeranče a podobně. Na dolní poličku umístěte košík s březovými polínky, do kterých volně zapleťte světelný řetěz na baterie.
Celou kompozici propojte volně položenými větvičkami chvojí. Na zem umístěte velký věnec z chvojí, který opřete zboku o bedýnky.
Čtěte také: Bramborové placky se zelím: Levné jídlo podle našich babiček, které zasytí celou rodinu Vánoční terasa jako z katalogu – 7 inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru – Vánočně prostřený stolek. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vánočně prostřený stolek
Příjemné zákoutí, které bude vybízet k posezení, vytvoříte z kulatého stolku a dvou křesel. Na stůl položte dřevěný podnos, který naplňte mechovým polštářkem, drobnými plody jeřabin, žaludů, menšími šiškami a jablíčky. Několik vysokých svíček v kovovém stojanu umístěných uprostřed tácu navodí příjemnou sváteční atmosféru. Křesílka doplňte kožešinou, přes opěradlo přehoďte vlněný pléd a nezapomeňte na polštářky.
Čtěte také: Jak vytvořit nádherný věnec ze šišek krok za krokem Vánoční terasa jako z katalogu – 7 inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru – Dřevěný truhlík s vánočním aranžmá. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Dřevěný truhlík s vánočním aranžmá
Balkonový truhlík vyplňte kombinací stálezelených větviček z tisku, borovice a jedle. Přidejte borové šišky, červené plody libavky, několik březových prutů a dřevěné dekorace s vánočními motivy. Celé aranžmá rozsviťte drátkovým světelným řetězem, který proplete mezi větvičkami. Večer truhlík vytvoří nádhernou hřejivou atmosféru.
Čtěte také: Jak vybrat vytápění domu v roce 2026: Kotel, tepelné čerpadlo, nebo klimatizace? Vánoční terasa jako z katalogu – 7 inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru – Dekorativní žebřík s vánoční výzdobou. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Dekorativní žebřík s vánoční výzdobou
Ke zdi opřete dřevěný žebřík a na jednotlivé příčky zavěste plechové květináče různých velikostí naplněné chvojím, větvičkami libavky nebo jeřabinou, šiškami, větvičkami kroucené vrby a dřevěnými hvězdičkami. Na žebřík přivažte dřevěné hvězdy různých velikostí. Na zem postavte rustikální dřevěnou bedýnku dnem vzhůru. Na ni umístěte menší stromek v květináči, který nezapomeňte umístit do košíku.
Rozsvícená lucerna vykouzlí příjemné zátiší. Čtěte také: Správně zvolené tepelné čerpadlo ušetří desítky tisíc ročně. Odpovězte si na 5 otázek, a pokud budou odpovědi kladné, neotálejte Vánoční terasa jako z katalogu – 7 inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru – Příjemné zátiší na venkovní lavici. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Příjemné zátiší na venkovní lavici
Na dřevěnou lavici umístěte středně velkou
dřevěnou lucernu, před ní umístěte dřevěnou misku s jablky, o opěradlo opřete šiškový věnec a na zem umístěte smrček v ratanovém květináči. Ke straně lavice umístěte do vysoké skleněné vázy několik dlouhých prutů větviček z břízy a vrby. Pod lavici umístěte proutěný koš naplněný březovými polínky. Vánoční terasa jako z katalogu – 7 inspirací, které vytvoří útulnou atmosféru – Zimní výzdoba schodiště. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Zimní výzdoba schodiště
Pokud na
terasu vedou schody, byla by škoda je nechat bez výzdoby! Použijte několik druhů zakrslých jehličnanů, které umístěte do proutěných košů nebo jednobarevných květináčů. Ty pak rozmístěte po straně schodiště v různých výškových úrovních. Vedle květináčů volněji naaranžujte menší květináče se vřesy, svícny a lucerny. Tip redakce PlanetaZahrady
Při tvorbě
vánoční výzdoby myslete na to, že přírodní materiály potřebují i v zimě správnou péči. Stromky a rostliny v nádobách nezapomeňte v bezmrazých dnech mírně zalít. Abyste nemuseli neustále myslet na zapalování svíček, doporučuji použít LED svíčky, které pouhým stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači rozsvítíte všechny najednou. Může se vám také líbit:
Autor:
Kristýna Franclová
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