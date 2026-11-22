Kouzelná závěsná vánoční hůlka ozvláštní vaši vánoční výzdobu. Podívejte se, jak vyrobit tuto vánoční dekoraci ze sametové stuhy a provazu krok za krokem.
Závěsná vánoční hůlka je základ pro každou vánoční dekoraci
Vánoční výzdoba nemusí být pouze o klasických věncích a drahých ozdobách z obchodu. Zahnutá hůlka, která připomíná tradiční cukrovou hůl a zároveň působí hravě jako malá kouzelná hůlka, dokáže oživit vchodové dveře, stěnu obýváku, chodbu a v menším provedení také dozdobí každou vaši vánoční dekoraci, jako jsou vánoční truhlíky, vánoční věnce, vánoční girlandy a podobně. Čtěte také: Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty: 6 nápadů a inspirací pro vánoční výzdobu
Spojení hrubšího přírodního provazu, sametové červené stuhy, jemné krajky, šišky a snítky chvojí s červenými bobulemi vytvoří dokonalý kontrast, jenž nepůsobí kýčovitě ani příliš stroze. Navíc si ji snadno přizpůsobíte podle toho, co máte doma zrovna po ruce.
Co budete pro výrobu závěsné vánoční hůlky potřebovat Pevný karton nebo tvrdší lepenku na vystřižení tvaru hůlky Širší červenou sametovou stuhu a silnější světlý provaz Krajkovou stuhu na mašli a tenčí provázek na poutko Větvičku chvojí, bobule, šišku a další drobné přírodniny podle nálady Tavnou pistoli, nůžky a případně tužku na předkreslení tvaru
Čtěte také: Trendy vánoční výzdoba 2026: Vínová, zlatá a zelená promění vchod domu v nádherné sváteční místo Jak vyrobit závěsnou vánoční hůlku krok za krokem DIY Závěsná vánoční hůlka – jak vyrobit vánoční dekoraci ze sametové stuhy a provazu krok za krokem – Vystřihněte základ. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Svítící sněhuláci z plastových kanystrů: Nádherná vánoční dekorace ke vchodovým dveřím i na schodiště Vystřihněte základ
Na karton si načrtněte tvar
vánoční hůlky tak, aby měl dostatečnou šířku a dobře držel tvar i po ozdobení. Pokud použijete karton, vyplatí se slepit 2 vrstvy k sobě, aby dekorace na dveřích dobře držela a neprohýbala se. Nakonec tvar pečlivě vystřihněte a okraje můžete lehce začistit. DIY Závěsná vánoční hůlka – jak vyrobit vánoční dekoraci ze sametové stuhy a provazu krok za krokem – Střídejte provaz a sametovou stuhu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak vyrobit adventní věnec: Návod krok za krokem na tradiční vánoční dekoraci, kterou vytvoříte skoro zadarmo Střídejte provaz a sametovou stuhu
Začněte omotávat podklad šikmo tak, aby se pruhy provazu a červené sametové stuhy pravidelně střídaly. Práce vám půjde rychleji od ruky, když si konec každého pásu zajistíte kapkou lepidla z tavné pistole ze zadní strany a dál povedete stuhu a provázek s mírným napětím. Při zahnutí v horní části hůlky dejte pozor na to, aby se pruhy materiálů nerozjížděly a zůstaly hezky u sebe.
DIY Závěsná vánoční hůlka – jak vyrobit vánoční dekoraci ze sametové stuhy a provazu krok za krokem – Připevněte mašli a dekorace. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini
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Až budete mít základ hotový, je čas přejít na zdobení. Do místa, kde se rovná část láme do oblouku, upevněte snítku chvojí s červenými bobulemi a vedle ní přidejte šišku. Podobně pak připevněte mašličku z krajkové stuhy, která dodá celé dekoraci jemný ráz a zakryje spoje.
Tip redakce PlanetaZahrady
Aby dekorace vypadala co nejúhledněji, schovejte konce provazu i stuhy vždy na zadní stranu kartonu. Když pak dekoraci pověsíte, nikde nebudou vyčnívat žádné přebytečné kousky ani stopy po lepidle. Celá hůlka bude vypadat jako drahá dekorace z obchodu.
DIY: Závěsná vánoční hůlka – jak vyrobit vánoční dekoraci ze sametové stuhy a provazu krok za krokem. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vánoční girlanda nad vchodem se zlatými detaily. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Staré kanystry nevyhazujte! Vyrobíte z nich svítící sněhuláky, kteří promění vchod v zimní pohádku. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí ChatGPT Vánoční girlanda z chvojí na zábradlí: Vyrobte si nádhernou výzdobu, která promění celé schodiště. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí ChatGPT Může se vám také líbit
Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)