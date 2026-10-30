Trvalky na podzim nestříhejte. Suché stonky jim mohou pomoci přežít zimu a na jaře znovu vykvést

Jak pečovat o trvalky na podzim? Když je necháte, budou mít větší šanci přečkat zimu a na jaře vykvetou v plné síle. Rada zahradníků zní: trvalky na podzim nestříhejte!
Podzimní péče o trvalky
Podzimní úklid zahrady nás svádí k tomu ostříhat všechny odkvetlé rostliny a záhony připravit na zimu tak, že bude vše pečlivě urovnané. Ale u řady trvalek je lepší nechat nůžky ležet a počkat až do jara. Suché stonky a listy mohou rostlinám pomoci snadněji přečkat mrazivou zimu, a kromě toho poskytnou útočiště užitečnému hmyzu.
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Které trvalky je lepší nechat přes zimu
Přes zimu se vyplatí nechat nadzemní části jako jsou stonky, listy a odkvetlé květy u rozchodníků, třapatek, rudbekií nebo u většiny okrasných trav. Kromě toho, že chrání rostliny před mrazy a poskytnou útočiště pro hmyz a potravu pro ptactvo, vypadají na zahradách zajímavě i v zimě, zvlášť když je pokryje jinovatka.
Které rostliny naopak sestřihnout
Ačkoliv se většina trvalek nedoporučuje před zimou stříhat, existují druhy, které naopak podzimní péči vyžadují. Patří sem například odkvetlé květy u růží, které by je zbytečně vysilovaly při tvorbě šípků.
U některých druhů se podzimní řez doporučuje z praktických důvodů, například pro omlazení nebo úpravu tvaru. Vždy záleží především na konkrétní rostlině a jejích nárocích. Ostříhat by se měly také všechny listy a ostatní části napadené chorobami nebo škůdci. Ty vyhoďte do bioodpadu nebo do popelnice.
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Kdy trvalky ostříhat?
Většinu trvalek, které přes zimu ponecháme, můžeme sestřihnout až na jaře, než začnou opět rašit. Staré stonky odstraníme opatrně, abychom nepoškodili nové výhonky. Půdu v záhoně můžeme doplnit kompostem a připravit jej na novou sezonu.
Tip redakce PlanetaZahrady
Zdravé suché stonky nechte na záhonech až do jara. Zimní zahrada díky nim bude vypadat zajímavě, a navíc poskytne úkryt pro drobné živočichy.
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Autor: Kristýna Franclová
Zdroj článku | Další tipy, inspiraci a praktické rady najdete na: PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)