Jak vyrobit (ne)tradiční adventní věnec? Vsaďte na odstíny modré! Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty je určen pro ty, kteří chtějí stylovou vánoční výzdobu. Přinášíme 6 nápadů a inspirací na trendy adventní věnce 2026.
Romantický modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty
Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty působí slavnostně, elegantně, moderně a energicky. Podívejte se na 6 inspirací, které vám poradí, jak propojit dominantní modrou barvu se stříbrnými detaily, chvojím, květinami, stuhami a přírodními materiály.
Co budete pro výrobu modrého adventního věnce potřebovat: Kruhový korpus nebo podlouhlý tác (podle varianty) Čtyři modré svíčky a kovové držáky ve velikosti svíček Chvojí (ideálně borovice, jedle, tis) nebo umělé chvojí Modré a stříbrné ozdoby Šišky, květiny, hvězdy, stuhy a další dekorace podle vašich preferencí Vázací drát, zahradní nůžky, tavná pistole, stříbrný sprej pro dozdobení přírodních dekorací Čtěte také: Trendy vánoční výzdoba 2026: Vínová, zlatá a zelená promění vchod domu v nádherné sváteční místo Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty – 6 nápadů a inspirací pro ty, kteří chtějí mít stylovou vánoční výzdobu – Elegantní modrý věnec s růžemi. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Elegantní modrý věnec s růžemi
Na hustý zelený základ ze chvojí rovnoměrně rozmístěte kovové držáky spolu s modrými svíčkami. Mezery vyplňte stříbrnými baňkami v různých velikostech, šiškami a dřevěnými hvězdičkami s lehce stříbrným akcentem.
Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty – 6 nápadů a inspirací pro ty, kteří chtějí mít stylovou vánoční výzdobu – Elegantní adventní věnec na bílém ratanovém korpusu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Jak vyrobit adventní věnec: Návod krok za krokem na tradiční vánoční dekoraci, kterou vytvoříte skoro zadarmo Romantický adventní věnec na bílém ratanovém korpusu
Na bílý proutěný ratanový korpus pevně připevněte držák spolu se světle modrými svíčkami. Mezery doplňte světle modrými květy hortenzií, baňkami a jemným bílým peřím se stříbrnými perličkami.
Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty – 6 nápadů a inspirací pro ty, kteří chtějí mít stylovou vánoční výzdobu – Stylový podlouhlý adventní věnec. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Zimní truhlík na balkon může vydržet celou zimu. Stačí vybrat správné rostliny Stylový podlouhlý adventní věnec
Místo klasického kruhu použijte dlouhý dřevěný tác, na který rovnoměrně umístěte držáky spolu s modrými svíčkami do jedné linie. Prostor kolem svíček vyplňte modrými růžemi, stříbrnými baňkami různých velikostí, stříbrnými listy a lehce doplňte chvojím z tisu a jedle.
Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty – 6 nápadů a inspirací pro ty, kteří chtějí mít stylovou vánoční výzdobu – Zámecký adventní věnec s bílými tóny. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Zámecký adventní věnec s bílými tóny
Tmavé modré svíčky doplňte lesklými baňkami v bílém a stříbrném odstínu. Dále použijte dřevěné hvězdy, stříbrné perličky a světlé květy, které zjemní sytější barevnou variantu a dodají adventnímu věnci zámecký styl.
Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty – 6 nápadů a inspirací pro ty, kteří chtějí mít stylovou vánoční výzdobu – Netradiční adventní věnec na luxusním stojanu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Vánoční výzdoba z chvojí na zábradlí: Jak vyrobit girlandu, která promění celé schodiště Netradiční adventní věnec na luxusním stojanu
Pro slavnostně prostřenou tabuli doporučuji zvolit tento netradiční
adventní věnec na stojanu. Mezi modré svíčky naaranžujte chvojí z tisu, borovice a jedle. Poté volně umístěte stříbrné baňky a modré makronky, které vytvoří hravou dekoraci vhodnou na sváteční stůl. Modrý adventní věnec se stříbrnými akcenty – 6 nápadů a inspirací pro ty, kteří chtějí mít stylovou vánoční výzdobu. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Přírodní modrý adventní věnec doplněný bavlnou
Na dřevěný kulatý podnos rozmístěte čtyři adventní svíčky, které volně doplňte sušenými květy modrých hortenzií, modrých růží, eukalyptem, klasy a chomáčky bavlny. Dlouhou modrou stuhu nechte splývat z okraje, čímž získá aranžmá nenucený charakter.
Může se vám také líbit
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)