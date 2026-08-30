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Podvedli je o tábor, policie jim zachránila prázdniny. Děti nakonec odjely

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Děti z jednoho z dětských domovů patřily mezi ty, které se staly obětí podvodu s tábory pro děti z ústavní péče. Nakonec ale přece jen odjely. Místa jim zajistilo Ministerstvo vnitra na jednom z táborů pořádaných Policií České republiky.
Děti, kterým se v červenci ze dne na den zrušil zaplacený tábor, nakonec o letní táborový zážitek nepřišly.

Děti, kterým se v červenci ze dne na den zrušil zaplacený tábor, nakonec o letní táborový zážitek nepřišly.

Zdroj: Ministerstvo vnitra/oficiální účet na sociální síti X
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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