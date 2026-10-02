CENTRUM o páté: Podzim a zima klepou na dveře. Jak připravit domov i program?

Zima může být teplejší, než čekáme. Sníh ale ještě není ze hry
Dlouhodobé meteorologické výpočty pro letošní zimu naznačují spíš nadprůměrné teploty. Důvodem je mimo jiné velmi silné El Niño v Tichém oceánu, jehož letošní vývoj může ovlivnit atmosférické proudění i v Evropě. Pro Česko modely počítají s vyšší pravděpodobností teplejší zimy, zároveň ale nevylučují běžnou nebo dokonce o něco vydatnější sněhovou nadílku. Zatímco leden má podle výhledu přinést časté střídání oblevy a mrazu, nejlepší šance na souvislejší sníh mimo hory vychází na únor.
Kdy vlastně začít topit? Kalendář nerozhoduje
První říjnové chladné ráno ještě samo o sobě neznamená, že je nutné zapnout topení na celou sezonu. Mnohem důležitější je sledovat, jestli se domácnost během dne stále dokáže přirozeně vyhřát a jak rychle teplota přes noc klesá. Jakmile už se interiér neohřeje ani odpoledne, ráno je nepříjemně chladno a některé místnosti zůstávají studené, čekání jen kvůli pozdějšímu datu začátku topné sezony smysl nemá.
S okny opatrně. „Zimní režim“ může udělat víc škody než užitku
Podzim je také obdobím tradiční rady vzít imbusový klíč a plastová okna „přepnout na zimu“. Takový oficiální zimní režim ale ve skutečnosti neexistuje. Kování sice umožňuje upravit přítlak křídla, jeho bezdůvodné dotažení na maximum však může deformovat těsnění a zbytečně zatěžovat mechanismus. Pokud okno skutečně profukuje, je lepší nejprve zjistit, kde problém vzniká, než plošně utahovat všechna okna v domácnosti.
První říjnový víkend slibuje klid, ale ne pro každého
Podzimní změna rytmu se promítá i do víkendových plánů. Horoskop pro první říjnový víkend pracuje s různými podobami zpomalení: někdo bude řešit rodinu, jiného překvapí zpráva a další dostane příležitost napravit něco, co se v posledních dnech nepovedlo. U některých znamení přitom přichází klid až ve chvíli, kdy přestanou všechno tlačit dopředu.
StarDance se vrací a s ní i Chlopčík
Podzimní televizní sezona má svého jistého posla. Zdeněk Chlopčík se po roční pauze vrací do poroty StarDance a podle vlastních slov nemá v úmyslu své hodnocení zmírňovat. Zajímavější než samotný návrat je ale jeho pohled na minulý rok: zatímco divákům jeho absence chyběla, on sám si volné soboty užil a tvrdí, že z přerušení nebyl smutný. Tanec přesto považuje za celoživotní součást svého života.
Putin znovu mluvil o eskalaci a jaderných zbraních
Zatímco běžný podzim znamená topení, víkendové plány a návrat televizních pořadů, na mezinárodní scéně se řeší mnohem vážnější podoba budoucnosti. Vladimir Putin na zasedání Valdajského klubu opakovaně mluvil o riziku eskalace mezi Ruskem a NATO a prohlásil, že Rusko je v případě útoku na své území připraveno použít všechny prostředky, které má k dispozici. Zároveň tvrdil, že Moskva nemá v úmyslu na evropské státy útočit. Jeho vystoupení tak znovu spojilo varování před eskalací s připomínáním ruského jaderného arzenálu.
Jeden slib se může odkládat, jiný už přinesl politickou dohru
Tomio Okamura ještě před dvěma týdny sliboval rychlé projednání zákona, který by zrušil koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas, nyní se ale otázkám, kdy se návrh skutečně dostane na program Sněmovny, vyhýbá. A zatímco jeden politický slib se začíná dostávat do časového skluzu, jiný spor se rozhořel kvůli obsahu předvolebního podcastu Andreje Babiše a Karla Havlíčka, v němž zazněly velmi osobní a vulgární narážky spojené s kolonoskopií a kandidaturou Petry Absolonové. Výstup vyvolal veřejnou kritiku a dostal se až do parlamentní debaty.
Podzim je zvláštní mezidobí: venku ještě nemusí být skutečná zima, ale už podle něj začínáme nastavovat domácnost, program i očekávání na další měsíce. A zatímco u topení nebo oken lze správný okamžik poznat podle toho, co se skutečně děje doma, u počasí, televize i politiky se teprve ukazuje, co z podzimních předpovědí a slibů nakonec opravdu vydrží.