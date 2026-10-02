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CENTRUM o páté: Podzim a zima klepou na dveře. Jak připravit domov i program?

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Dnešní přehled se dívá na svět hlavně přes příchod podzimu a zimu, která už pomalu začíná být tématem domácností, meteorologů i dlouhodobých předpovědí. Vedle toho se rozjíždí nová televizní sezona, lidé řeší, co přinese první říjnový víkend, a v politice se začínají naplno ukazovat sliby a spory, které podzim přináší také.
CENTRUM o páté: Podzim a zima klepou na dveře. Jak připravit domov i program?

CENTRUM o páté: Podzim a zima klepou na dveře. Jak připravit domov i program?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

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