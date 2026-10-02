Horor na pouťové atrakci. Volný pád připravil školačku o obě nohy

Zábavní parky slibují velkou porci adrenalinu a bezstarostné zážitky pro celé rodiny. Třináctiletá Kaitlyn Lassiter vyrazila v červnu roku 2007 do parku Six Flags Kentucky Kingdom s vidinou skvělého letního odpoledne. Návštěva velice populární adrenalinové atrakce Superman Tower of Power jí ale po technické závadě navždy změnila život a připravila ji o obě nohy. Závada při pomalém stoupání
Zmíněná adrenalinová atrakce fungovala na velmi jednoduchém principu volného pádu a návštěvníky nejprve pomalu vyvezla do výšky čtyřiapadesáti metrů. Odtud následoval rychlý pokles rychlostí sedmaosmdesát kilometrů za hodinu s plynulým brzděním blízko nad zemí.
Kaitlyn usedla do otevřené sedačky ve čtvrtek krátce před pátou hodinou odpolední. Během postupného stoupání kabiny k vrcholu věže nečekaně prasklo jedno z hlavních nosných ocelových lan. Zpřetrhaný tlustý kabel se začal nekontrolovatelně pohybovat kolem překvapených pasažérů a obmotal se dívce přímo kolem obou nohou. Zpožděná reakce personálu
Zděšení pasažéři začali okamžitě volat o pomoc. Očití svědci události později popsali velmi neobvyklý hluk a všimli si padajícího kabelu zasahujícího další lidi. Obsluha atrakce tento zmatek vnímala, záchranné tlačítko pro nouzové zastavení ale stiskla s velkým zpožděním. Spuštěný volný pád už nešlo mechanicky nijak přerušit a kabina se nekontrolovatelně řítila k zemi.
Zpráva státního ministerstva zemědělství nakonec poukázala na závažnou chybu přítomného personálu. Rychlejší reakce operátora mohla trvalým následkům z velké části zabránit. Masivní lano roztříštilo dívce levou stehenní kost a obě končetiny jí amputovalo těsně nad úrovní kotníků. Superman Tower of Power, FOTO: 1779Days, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons Náročné chirurgické zákroky
Zdravotníci ze zábavního parku zraněnou dívku ihned transportovali do nedaleké univerzitní nemocnice k rozsáhlému chirurgickému zákroku. Lékařům se po mnohahodinové složité operaci podařilo pravou nohu úspěšně přišít zpět na původní místo. Levá končetina utrpěla příliš velká tkáňová poškození a chirurgové museli přistoupit k trvalé amputaci pod kolenem.
Samotná věž po této události zůstala zavřená pro podrobné policejní vyšetřování. Návrat do běžného života znamenal pro Kaitlyn obrovskou psychickou zátěž plnou silných bolestí a nutnost podstoupit desítky dalších lékařských zákroků. Úprava životního stylu
Bývalá velmi aktivní hráčka fotbalu a softbalu se musela vyrovnat s trvalou ztrátou volného pohybu. Dívka čelila naprosto odlišnému přístupovému chování svého okolí a vnímala pocit ztraceného dospívání. Kamarádi i chlapci z jejího okolí se k ní začali chovat úplně jinak. Nedostatek pohybu navíc způsobil rychlý nárůst tělesné váhy a s tím spojené další komplikace.
Její rodina obratem podala na provozovatele celého zábavního parku občanskoprávní žalobu za hrubou nedbalost. Právní zástupci obou zúčastněných stran dospěli v listopadu následujícího roku k mimosoudnímu vyrovnání. To proběhlo za přísně utajených finančních podmínek. Součástí dohody se stal velmi důležitý závazek společnosti pokrýt Kaitlyn veškeré náklady na celoživotní zdravotní péči. Cesta ke změně legislativy
Vedení společnosti Six Flags následně zažalovalo přímo samotného výrobce vadného lana a tento vedlejší soudní spor rovněž skončil uzavřením oboustranně přijatelné mimosoudní dohody. Rodina zraněné dívky se po urovnání celého případu začala aktivně angažovat v podpoře mnohem přísnější americké legislativy. Veřejně podpořila návrh zákona usilující o silnější federální dohled nad stálými atrakcemi v podobných zařízeních napříč státy.
Zábavní parky ve Spojených státech po tomto incidentu preventivně odstavily atrakce s volnými pády a provedly kontroly tažných lan. Původní mechanismus atrakce v Kentucky se dočkal definitivního rozebrání a vedení parku tam o několik let později vybudovalo atrakci zcela novou. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Kroniqa.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( en.wikipedia, kltv, marylandaccidentlawblog.com/superman_tower_of_power_ride_s/, charlesboyk-law.com/blog/child-accident-causes-severed-feet/).