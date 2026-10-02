Bratr tenisové legendy Grafové má na krku zatykač. Bil ženu a před soudem utekl, policie po něm pátrá

Dne 19. ledna 2026 zasahovala policie na pozemku Paulette Christine Deruelle v Las Vegas. Na zahradě našla muže, který tam neměl co dělat, jejího manžela Michaela Grafa. O den později soud konstatoval domácí násilí a nařídil ochranná opatření: zákaz kontaktu, minimální odstup 91 metrů a elektronické monitorování. Tím měl příběh skončit. Jenže Michael Graf, mladší bratr dvaadvacetinásobné grandslamové vítězky Steffi Grafové, udělal v následujících týdnech všechno proto, aby se jeho situace dramaticky zhoršila.
Od dohody k zatykači za devět týdnů
Dne 12. února uzavřel Graf se soudem dohodu, která měla případ uklidnit. Podle deníku BILD šlo o urovnání vedené pod spisovou značkou 26-CR-007940. Jenže ještě tentýž den ho policie zadržela pro podezření z řízení pod vlivem alkoholu. Pak přišel březen, a s ním dvě soudní jednání, 12. a 26. března, ke kterým se Graf nedostavil. Následoval další ignorovaný termín.
Soud reagoval tak, jak mu ukládá nevadské právo: při neomluvené absenci zaznamená neúčast a nejpozději do čtrnácti justičních dnů nařídí vydání zatykače. Na konci září 2026 se informace o aktivním zatykači dostala do médií. Zatykač platí pro Clark County v Nevadě a podle veřejných zpráv má Graf po dopadení zůstat ve vazbě do dalšího slyšení, bez možnosti propuštění na kauci.
Ochranný příkaz hledala i jeho matka
Případ se netýká jen bývalé manželky. Podle časopisu BUNTE požádala o ochranu před vlastním synem i dvaaosmdesátiletá Heidi Grafová, matka Michaela a Steffi. Důvodem měl být stalking a pocit ohrožení. Přesné skutkové popisy její žádosti veřejně dostupné nejsou, ochranné příkazy a rodinné spisy mohou být v Clark County zapečetěné a mimo internetový přístup.
Samotný mechanismus přitom v Nevadě výjimečný není. Jen v roce 2024 stát evidoval 4 831 dočasných ochranných příkazů v oblasti domácího násilí a dalších 1 208 příkazů kvůli stalkingu. Výjimečný je kontext: matka žádá ochranu před synem, jehož sestra patří mezi nejslavnější sportovkyně planety.
Řetěz krizí, ne ojedinělý výbuch
Aktuální kauza není Grafovým prvním střetem se zákonem. Už v roce 2020 čelil obvinění z výhrůžek a poškození auta kladivem. Steffi Grafová tehdy podle RTL převzala nad bratrem opatrovnictví. BILD opakovaně psal o tom, že mu sestra dlouhodobě pomáhala, platila právníky, zajistila bydlení, zasahovala v jeho prospěch.
Rozdíl oproti roku 2020 je v eskalaci. Tehdy šlo o výbuchy chování a majetkovou škodu. Teď se případ posunul do roviny domácího násilí, soudních ochranných příkazů, elektronického dohledu, podezření z jízdy pod vlivem a opakovaného ignorování soudu. Každé jednotlivé porušení dočasného ochranného příkazu je v Nevadě přestupek, který lze stíhat samostatně. K tomu se přidává první řízení pod vlivem, za které hrozí dva dny až šest měsíců vězení, pokuta v přepočtu zhruba 9 500 až 24 000 korun a odebrání řidičského průkazu minimálně na 185 dní.
Stanový život u Lake Mead
Poslední veřejně známé zázemí Michaela Grafa je oblast Lake Mead na hranici Nevady a Arizony, kde podle letních reportáží žil ve stanu a svůj nomádský život sdílel na sociálních sítích. Zda se tam stále zdržuje, nikdo veřejně nepotvrdil. Rozsah pátrání je podle dohledatelných zdrojů užší, než by se dalo čekat: doložený je zatykač pro Clark County a tipová linka pro hlášení aktivních zatykačů. Oficiální oznámení o mezistátním nebo federálním pátrání se v otevřených zdrojích neobjevuje.
Pokud by se Graf ukrýval v jiném americkém státě, Nevada disponuje standardním mezistátním mechanismem vydání: okresní žalobce může požádat guvernéra o návrat hledané osoby. Aktuální vyjádření Steffi Grafové k bratrově situaci veřejně dostupné není. Známá jsou jen léta pokusů pomoct, a jejich výsledek, který mluví sám za sebe.
Proč chybí detaily
Část příběhu zůstává prázdná záměrně. Veřejné zdroje nepopisují konkrétní průběh útoku na manželku ani případná zranění. Neznáme přesnou podobu únorové dohody se soudem. Nevíme, proč se Graf přestal k jednáním dostavovat. Nejde o redakční nedotaženost: Eighth Judicial District Court v Clark County výslovně uvádí, že zapečetěné spisy nemají internetový přístup, a mezi potenciálně zapečetitelné agendy patří právě ochranné příkazy a rodinné věci.
Co doložené je: sekvence rozhodnutí, která z mírného soudního režimu udělala zatykač. V americkém justičním systému stačí k takové eskalaci překvapivě málo, pár zmeškaných termínů a jedno zadržení navíc.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta