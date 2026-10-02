V Prostřeno bude muset příští týden zasáhnout záchranná služba

Příští týden v Prostřeno ukáže, jak se u plotny otáčejí atraktivní čeští muži. Oblíbená kulinářská show představí pětici soutěžících a nabídne pestrý mix vaření, osobních zpovědí i netradičních vztahových úvah. Zábavný týden odstartuje v pondělí 5. října a hned první den natáčení překvapí zásahem záchranné služby. Dojde také na úkol týdne v podobě pekáče buchet.
Adam Kristian
Pondělní vaření vezme do svých rukou Adam Kristian. V kuchyni se mu zpočátku nebude úplně dařit a na pomoc si přivolá svou maminku. Úvodní zmatky u plotny s grácií vyřeší podáváním vychlazeného prosecca. Večer nečekaně naruší zdravotní indispozice jednoho z hostů. Mariánovi prudce klesne krevní tlak a na místo musí dorazit záchranka. Ostatní soutěžící se o svého nového kolegu obětavě postarají.
Jack
Úterní hostitel Jack vsadí na exotické menu s tajemnými názvy. Ptačí jazýčky vyvolají u stolu zajímavé úvahy o skutečném složení připravených pokrmů. Večeře se nakonec ponese v mírném zklamání samotného kuchaře. Jeden ze soutěžících vůbec nedorazí a další odejde ještě před podáváním závěrečného dezertu. U stolu tak po zbytek večera zůstane několik prázdných míst.
Michal
Středa bude patřit Michalovi a jeho ambicióznímu menu laděnému pro masožravce i vegetariány. Během příprav dojde k menší krizi kvůli bazalkovému pestu. Zásadní komplikaci představuje Jackova averze k česneku. Večerní zábava prověří fyzickou odolnost všech zúčastněných. Hostitel připraví otužování v sudu s ledovou vodou s cílem vydržet uvnitř celou jednu minutu.
Marián
Čtvrteční večer u Mariána přinese vážnější notu. Hostitel se svěří s osobním příběhem o volání o pomoc na sociálních sítích. Jeho varovná slova přimějí ostatní pány k hlubšímu zamyšlení nad virtuálním světem a lhostejností okolí. Atmosféru následně odlehčí společenská hra Scrabble. Písmenka poskládaná během čekání na sladkou tečku spolehlivě pobaví všechny přítomné.
Jan
Páteční hostitel Jan se zamyslí nad zjednodušením zadaného úkolu týdne. U stolu narazí na kritického Michala, který pečlivě dodrží své přísné předsevzetí z počátku týdne. Pánové během jídla proberou téma polygamie a zaměří se na Jackovy manželské poměry. Diskutovat se bude o počtu manželek i o tom, zda by podobný model vyhovoval Adamovi. Pánská jízda vyvrcholí odhalením vítěze ovlivněným zcela novým systémem bodování.
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