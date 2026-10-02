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V Prostřeno bude muset příští týden zasáhnout záchranná služba

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Oblíbené Prostřeno! představí čistě pánskou sestavu. Soutěžící musí kromě vaření zvládnout i zásah záchranářů nebo velmi netradiční pohled na manželství.
Prostřeno!

Prostřeno!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 17:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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