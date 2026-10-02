Duplantis skočil 631 cm a přepsal dějiny. Teď zmizí ze závodišť, zdravotní potíže ho donutily k radikálnímu kroku

Švédský tyčkař tím zlepšil vlastní světový rekord, který držel od září 2025 z Tokia, o další centimetr. Jenže příběh sezony 2026 se neodehrál jen nad laťkou. Odehrál se i v ordinacích, na vyšetřovacích stolech a nakonec v rozhodnutí, které Duplantis dosud nikdy neudělal: vzdát se celé halové sezony, aby si tělo mohlo odpočinout.
Pět rekordů za 377 dní
Tempo, jakým Duplantis posouvá hranice, nemá v historii tyčky obdobu. Mezi únorem 2025 a březnem 2026 zaznamenal pět světových rekordů: 6,27 m v Clermont-Ferrandu, 6,28 m ve Stockholmu, 6,29 m v Budapešti, 6,30 m v Tokiu a konečně 6,31 m v Uppsale. Pět centimetrů za necelých třináct měsíců. Druhý muž historických tabulek, Řek Emmanouil Karalis, je na 6,17 m, propast čtrnácti centimetrů, která v moderní éře disciplíny nemá srovnání.
Rekord v Uppsale padl na domácím mítinku Mondo Classic, který nese Duplantisovu přezdívku. Čistá série až do rekordní výšky podtrhla, že šlo o výkon z plné kontroly, nikoli o šťastný pokus. Publikum v IFU Areně vidělo závodníka na absolutním vrcholu formy.
Léto, které bolelo
O čtyři měsíce později se obraz změnil. Na londýnském kole Diamond League 18. července 2026 se u Duplantise poprvé veřejně objevily potíže, ztuhlost a bolest v oblasti stehna a třísla. Tým nechal provést magnetickou rezonanci. Podle agenta Daniela Wessfeldta, kterého citovala finská Yle, vyšetření neukázalo žádné strukturální poškození třísla ani zad.
Duplantis přesto závodil dál. Ještě 27. srpna v Curychu vyhrál výkonem 6,25 m a nechal si laťku zvednout na 6,32 m, útočil na další rekord. Tři pokusy nevyšly, ale samotný fakt, že se o ně pokoušel, ukazuje, jak daleko od „krizového stavu“ se nacházel. Jenže bolest se vrátila. Sám to popsal po bruselském finále Diamond League 4. září, kde odstoupil: problém začal v Londýně, v Curychu se znovu ohlásil a možná se tlačil až příliš.
Přesná diagnóza zveřejněna nebyla. Veřejně doložitelné jsou formulace o bolesti vyzařující ze zad do stehna a o třísle. Nejednalo se o jednu dramatickou událost, spíš o recidivující potíž, která se vracela pod zátěží vrcholového kalendáře.
Rozhodnutí, které dosud neudělal
30. září 2026 vydal Švédský atletický svaz oznámení: Duplantis vynechá celou halovou sezonu 2027. Žádný Mondo Classic, žádné halové mistrovství Evropy ve Španělsku. Návrat plánuje na venkovní sezonu, od začátku května až po mistrovství světa v polovině září.
V kontextu jeho kariéry jde o bezprecedentní krok. Dosud se po běžných mezisezónních pauzách vracel okamžitě na elitní úroveň, v únoru 2025 například nastoupil v Berlíně a hned skočil 6,10 m. Srovnatelně dlouhou, oficiálně oznámenou zdravotní stopku veřejné zdroje z jeho kariéry nezaznamenávají.
Podstatné je, co za rozhodnutím stojí. Nejde o paniku ani o diagnózu, která by ohrožovala kariéru. Jde o vědomou volbu: po sezoně, v níž posunul světový rekord a zároveň opakovaně narážel na limity vlastního těla, Duplantis poprvé dal přednost řízené regeneraci před dalším honem na centimetry.
Co to znamená pro český kontext i pro disciplínu
Čeští fanoušci si Duplantise naposledy užili naživo na Zlaté tretře 24. června 2025, kde skočil rekord mítinku 6,13 m. V roce 2026 do Ostravy nepřijel, oficiálním důvodem byly rodinné povinnosti, nikoli zdraví. Jeho ostravský rekord nicméně stále platí a zůstává připomínkou toho, co dokáže, když je fit.
Pro skok o tyči jako disciplínu je Duplantisova dominance zároveň požehnáním i problémem. Nikdo jiný se nepřibližuje. Karalis na 6,17 m je nejbližší pronásledovatel, ale čtrnáct centimetrů v tyčce odpovídá propasti, kterou běžný progres nezavře za jednu sezonu. Halová sezona 2027 tak přijde o svou největší hvězdu, aniž by se objevil někdo, kdo by prázdné místo zaplnil.
Režim regenerace místo režimu rekordu
Duplantisovo rozhodnutí čtěme jako signál zralosti, ne jako varovný signál. Šestadvacetiletý závodník, který za rok a kousek nasbíral pět světových rekordů, si poprvé přiznal, že tělo má svůj vlastní kalendář. MRI sice neukázala nic strukturálního, ale opakovaná bolest v třísle, stehně a zádech byla dost výmluvná na to, aby přesvědčila člověka, jehož celá kariéra stojí na maximálním zatížení jednoho těla při rozběhu a odrazu.
Venkovní sezona 2027 a zářijové mistrovství světa ukážou, jestli pauza splnila účel. Pokud ano, laťka na 6,32 m, a výš, může být zase na pořadu dne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta