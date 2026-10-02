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Po každé instalaci Windows 11 musíte udělat 5 základních věcí, jinak riskujete problémy. Většina lidí to vůbec neřeší

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Čerstvě nainstalovaný Windows 11 funguje, ale ve výchozím stavu nechává otevřené dveře chybějícím opravám, slabšímu zabezpečení i ztrátě dat.
Obrazovka Windows 11, nabídka Start

Obrazovka Windows 11, nabídka Start

Zdroj: Bolly Holly Baba / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.10.2026 17:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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