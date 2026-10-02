Po každé instalaci Windows 11 musíte udělat 5 základních věcí, jinak riskujete problémy. Většina lidí to vůbec neřeší

Pět kroků, které po každé čisté instalaci i po větším upgradu zaberou dohromady méně než hodinu, dokáže výrazně snížit riziko problémů, na které byste jinak narazili až ve chvíli, kdy je pozdě. A přesto je většina uživatelů přeskakuje. Podle rozsáhlého bezpečnostního reportu CYBSAFE a National Cybersecurity Alliance pro období 2024–2025, který zahrnul přes 7 000 respondentů, má automatické aktualizace zapnuté jen 45 % lidí a pravidelně zálohuje svá data opět jen 45 %. Windows sice řadu těchto úkonů řeší automaticky, ale některé věci je stále potřeba zkontrolovat nebo nastavit ručně. Pokud to neuděláte, zůstáváte u výchozí konfigurace, která nemusí být pro váš konkrétní počítač optimální.
Pět kroků, které nesmíte přeskočit
Tady je kompletní seznam i s tím, co konkrétně riskujete, když daný krok vynecháte:
- Ruční spuštění Windows Update – bez něj můžete po instalaci čekat na některé dostupné aktualizace, bezpečnostní záplaty nebo opravy, které se do počítače ještě nestihly dostat.
- Kontrola volitelných aktualizací (Optional updates) – mohou mezi nimi být ovladače pro grafiku, síťovou kartu nebo zvuk. Windows některé ovladače instaluje automaticky, ale volitelné aktualizace vyžadují ruční kontrolu a instalaci.
- Diagnostika systému přes Performance Monitor – může upozornit na problémy s výkonem, službami, ovladači nebo konfigurací, které by jinak nemusely být na první pohled vidět.
- Ověření Windows Security a Defenderu – vestavěná ochrana běží standardně, ale po čerstvé instalaci má smysl zkontrolovat její stav, aktualizovat definice a spustit kontrolu systému.
- Nastavení soukromí a vytvoření zálohy – Windows 11 ve výchozím nastavení zpracovává a odesílá povinná diagnostická data a bez zálohy nemáte spolehlivou cestu zpět, pokud se něco pokazí.
Platí to po každé čisté instalaci i po větším upgradu. Zvlášť po upgradu z Windows 10 je užitečné zkontrolovat možnost návratu: ta je ve výchozím nastavení dostupná po omezenou dobu, obvykle 10 dní. Návrat zároveň odstraní aplikace, ovladače a změny provedené po upgradu.
Aktualizace a ovladače: co nepřijde samo
Windows 11 stahuje bezpečnostní aktualizace automaticky, ale nebezpečnostní opravy a vylepšení může Microsoft uvolňovat postupně. Ruční kliknutí na Check for updates v Nastavení → Windows Update proto dává smysl hlavně po čisté instalaci nebo upgradu: ověříte, zda už pro počítač nejsou dostupné další aktualizace.
Druhý krok je méně viditelný, ale stejně důležitý. V sekci Optional updates se mohou objevit ovladače, které Windows nenainstaluje automaticky jako součást běžného procesu aktualizací. Typicky může jít o ovladače grafické karty, zvukového čipu nebo síťového adaptéru. Bez nich může počítač fungovat s ovladačem dodaným přímo s Windows, ale konkrétní hardware nemusí pracovat optimálně a některé funkce mohou chybět.
Diagnostika a zabezpečení: dvě minuty, které se vyplatí
Diagnostiku systému zvládne i naprostý laik. Stačí stisknout Win+R, zadat
perfmon /report a počkat zhruba minutu. Windows spustí sadu diagnostických testů a vygeneruje přehled, který může upozornit na problémy se službami, hardwarem, ovladači nebo konfigurací systému. Žádná instalace ani další příkazový řádek nejsou potřeba.
U zabezpečení je situace zdánlivě jednodušší: Microsoft Defender Antivirus běží standardně a v nezávislém testu AV-TEST z června 2026 získal plných 6 bodů z 6 za ochranu. Jenže „běží“ neznamená automaticky „má právě nejnovější dostupné definice“. Po čerstvé instalaci proto dává smysl otevřít Windows Security, zkontrolovat aktualizace ochrany a spustit alespoň rychlé prověření. Ověříte tím, že ochrana funguje a systém má aktuální informace o známých hrozbách.
Pokud používáte antivirus třetí strany, může Windows Defender Antivirus přejít do pasivního režimu nebo se jeho aktivní ochrana vypne podle konkrétního produktu a konfigurace. Pro běžné domácí použití ale vestavěná ochrana Microsoftu poskytuje základní úroveň zabezpečení bez nutnosti instalovat další antivirus.
Soukromí: co Windows odesílá a jak to omezit
Windows 11 ve výchozím stavu odesílá Microsoftu takzvaná povinná diagnostická data (required diagnostic data), tedy informace potřebné například pro základní fungování, aktualizace, kompatibilitu a spolehlivost systému. Tato úroveň diagnostiky je součástí Windows a nelze ji běžným způsobem úplně vypnout. Vedle toho existují volitelná diagnostická data, která mohou obsahovat podrobnější informace o používání systému, jeho konfiguraci a událostech, například rozšířené údaje související s pády aplikací.
Cestu najdete v Nastavení → Soukromí a zabezpečení → Diagnostika a zpětná vazba. Tam můžete:
- Vypnout odesílání volitelných diagnostických dat
- Deaktivovat přizpůsobené funkce (Tailored experiences)
- Smazat dosud shromážděná diagnostická data
- Přes Diagnostic Data Viewer zkontrolovat dostupná diagnostická data
Pro pokročilejší kontrolu existuje bezplatný nástroj O&O ShutUp10++, který centralizuje desítky nastavení soukromí do jednoho přehledného rozhraní. Nemá české rozhraní, ale funguje na české lokalizaci Windows bez problémů a pracuje přímo se systémovými nastaveními.
Záloha: pojistka, bez které je všechno ostatní zbytečné
Tohle je krok, který většina lidí odkládá nejdéle, a přitom patří k nejdůležitějším. Bez zálohy může být nepovedený update, ransomwarový útok nebo selhávající disk mnohem větším problémem. Microsoft sám upozorňuje, že některé možnosti obnovy mohou odstranit aplikace, nastavení i osobní soubory.
Nejjednodušší cesta je vestavěný Windows Backup, který umožňuje zálohovat soubory a některá nastavení, například motivy, Wi-Fi údaje nebo další konfiguraci. U aplikací si Windows Backup může zapamatovat jejich seznam a při obnově nabídnout jejich opětovnou instalaci. Funkce je navázaná na osobní účet Microsoft. Kdo chce plnou zálohu celého disku včetně systému a možnosti obnovy do předchozího stavu, může sáhnout po nástroji pro image backup, například AOMEI Backupper.
Recovery Drive, který Windows nabízí jako další možnost, není plnohodnotná záloha osobních dat. Slouží především jako prostředek pro nouzovou obnovu nebo přeinstalaci systému a osobní soubory nenahrazuje.
Pět kroků, dohromady méně než hodina práce. Rozdíl mezi systémem, který „nějak běží“, a systémem, který máte po instalaci skutečně zkontrolovaný a připravený na běžné problémy.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda