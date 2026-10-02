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Pravda, nebo lež chce být chytrým erotickým thrillerem. To první tvůrcům zoufale nejde

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Tvorba Colleen Hoover je filmovým divákům celkem známá, podle jejích románů vznikají psychologické romantické příběhy s jasnou cílovou skupinou. Ta se ale snímkem Pravda, nebo lež (Verity) mění. Erotický mysteriózní thriller se od poetiky dosavadních adaptací romantických románů dost vzdaluje, bohužel to však neznamená zlepšení.
Pravda, nebo lež chce být chytrým erotickým thrillerem. To první tvůrcům zoufale nejde

Pravda, nebo lež chce být chytrým erotickým thrillerem. To první tvůrcům zoufale nejde

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.10.2026 17:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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