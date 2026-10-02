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Zrození pana účetního: Fantozziho dceru hrál dospělý muž a do jedné z rolí tvůrci zvažovali Češku

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V komedii Zrození pana účetního filmaři obsadili do role dcery dospělého muže. Slavná polenta vznikla z překližky a zájem o hlavní roli byl podvrh.
Zrození pana účetního (Fantozzi)

Zrození pana účetního (Fantozzi)

Zdroj: FOTO:Tamasa Distribution / distr. TV Seznam
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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