Zrození pana účetního: Fantozziho dceru hrál dospělý muž a do jedné z rolí tvůrci zvažovali Češku

V italské komedii Zrození pana účetního z roku 1975 tvůrci pro roli dcery úmyslně vybrali dospělého muže, aby dosáhli její absolutní neestetičnosti. Podobně neobvyklé okolnosti provázely i hledání představitele hlavní role. Režisér a hlavní hvězda divákům zcela lživě tvrdili, že se o postavu účetního ucházeli slavní herci.
Knižní Janov nahradily římské ulice
Věčný smolař Ugo Fantozzi pracuje jako bezvýznamný úředník v obrovské korporaci a každý den bojuje o holé přežití. V kanceláři snáší arogantní nadřízené a marně se snaží získat přízeň kolegyně Silvaniové. Doma ho čeká neatraktivní manželka Pina a neobyčejně ošklivá dcera Mariangela. V hlavní roli se představil Paolo Villaggio, který postavu sám vytvořil a psal o ní původní knihy. Série katastrof ho provází na každém kroku, ať už se snaží zhubnout, hraje fotbal nebo vyráží na hory.
Knižní předlohy se pro filmové zpracování musely v několika ohledech upravit. Původní příběhy se odehrávaly v Janově, ale filmový štáb přesunul děj i natáčení do Říma. Obměnou prošli i účetní kolegové, protože Fantozziho hlavního parťáka z knih Giandomenica Fracchiu na plátně nahradil organizátor zábavy Renzo Filini. Filmovou podobu dostalo i ranní dojíždění, kdy hrdina seskakuje na silnici Tangenziale Est Viale Castrense.
Dceru hrál kvůli horšímu vzhledu dospělý muž
Nejvýraznější změnou oproti běžným filmařským postupům bylo obsazení Fantozziho rodiny. Režisér Luciano Salce chtěl, aby dcera Mariangela vypadala přesně jako v knize, tedy co nejhůře. Roli proto svěřil mužskému herci Pliniu Fernandovi.
Tvůrci se rozhodli obsadit všechny vedlejší role výraznými charakterními herci, aby slavná jména nenarušila původní povahu postav. V rané fázi příprav se uvažovalo o zapojení české herečky Susanny Martinkové.
Dlouhou dobu kolovaly v Itálii zprávy, že Paolo Villaggio původně nechtěl postavu účetního vůbec hrát. Mluvilo se o tom, že roli zvažovali Ugo Tognazzi nebo Renato Pozzetto. Sám Villaggio tuto verzi léta potvrzoval, ale nakonec přiznal, že si celou věc vymyslel. Falešnou zprávu rozšířil záměrně už během příprav natáčení, aby kolem projektu zvýšil zájem veřejnosti.
Budovu podniku poskytla skutečná pojišťovna
Společnost, pro kterou hlavní hrdina dře, nese název ItalPetrolCemeTermoTessilFarmoMetalChimica. Filmaři tak parodovali složité zkratky dobových italských státních podniků a spojili do jednoho slova sedm různých průmyslových odvětví. Sídlo gigantické firmy vytvořili z budovy skutečného národního pojišťovacího institutu INAM. Ve filmu se objevují absurdní pozice a kanceláře vedené šlechtici, přičemž nejvyšším šéfem je galaktický megaředitel vévoda hrabě Maria Rita Vittorio Balabam.
Další výraznou lokací se stal římský monumentální komplex San Michele a Ripa Grande. Tvůrci ho proměnili v odtučňovací kliniku připomínající věznici. Tyto záběry ovšem chyběly v restaurované kinoverzi z roku 2015. K divákům se dostaly díky vydání na DVD z roku 2004 a tvůrci podobný motiv využili o několik let později ve snímku Maléry pana účetního.
Kaskadér narážel hlavou do mosazného hrnce
Část děje zavede Fantozziho a jeho kolegy na zimní dovolenou do horského střediska Courmayeur. Odborný dohled a náročnější lyžařské scény obstaral známý lyžařský instruktor Marcellino Brocherel, který na svahu dělal Villaggiovi dubléra. Pro další nebezpečné a akční scény měl hlavní herec k dispozici stálého kaskadéra Clementa Ukmara.
Natáčení slavnostní večeře na horách zabralo štábu dva dny. Scéna, při které Fantozzi spadne do obřího kotle s jídlem, vyžadovala od kaskadéra velkou odolnost. Tvůrci použili starožitný mosazný hrnec, do kterého dublér opakovaně narážel hlavou. Samotná polenta uvnitř kotle byla vytvořena z překližky posypané slabou vrstvou mouky.
Jméno ustrašeného úředníka skončilo ve slovníku
Každodenním společníkem hlavního hrdiny na cestách do práce se stal malý vůz Autobianchi Bianchina Quattroposti z roku 1962. Většina diváků auto díky filmu vnímá jako laciný vrak. V době svého vzniku šlo ovšem o prémiovou variantu Fiatu 500 velmi oblíbenou u majetnějších vrstev.
Úspěch komedie zásadně ovlivnil italskou kulturu. Postava úředníka zlidověla natolik, že se do oficiálních italských slovníků dostalo přídavné jméno „fantozziano“. Tento pojem označuje člověka, který má stejnou smůlu jako filmový hrdina. Podobně se v Itálii vžilo spojení „Filiniho organizace“ pro nepovedené akce s předvídatelnými katastrofami.
Snímek Zrození pana účetního vysílá Televize Seznam 2. října ve 20:10 a reprízu nabídne o den později od 09:20.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, imdb).