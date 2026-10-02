Tajná oslava 80. narozenin hvězdy Ulice: Rudolf Hrušínský se cítí na dvacet!

Sandra Nováková jako Adriana na oslavě Rudolfa Hrušínského mladšího nesměla chybět. Michaela Badinková hrála v Ulici v roce 2005. Michaela Badinková a Rudolf Hrušínský mladší. Rudolf Hrušínský mladší na tajné oslavě 80. narozenin. Rudolf Hrušínský mladší byl překvapený. Rudolf Hrušínský mladší dostal krásný dort. Rudolf Hrušínský mladší oslavu nečekal. Rudolf Hrušínský mladší nemá rád překvapení, ale měl radost. Rudolf Hrušínský mladší neměl o ničem ani tušení. Rudolf Hrušínský mladší přišel z natáčení Ulice jako by nic. Ljuba Krbová přišla také poblahopřát. Kristýna Hrušínská hraje roli Vandy v Ulici. Rudolf Hrušínský mladší dostal krásný dort. Šárka Krausová přišla s malým Oliverem. Dana Syslová je seriálová partnerka Hrušínského. Šárka Krausová vypadá perfektně. Herečky ze seriálu Ulice pohromadě. Michaela Badinková v rozhovoru pro Aplausin.cz.
V pondělí 5. října oslaví Rudolf Hrušínský významné životní jubileum, 80. narozeniny. Jeho kolegové z Ulice se rozhodli, že takové kulatiny nemohou zůstat bez pořádné oslavy. V ateliérech mu proto připravili tajné narozeninové překvapení a redakce Aplausin.cz byla u toho. Dojatý Hrušínský
A rozhodně nezůstalo jen u současných kolegů. Za Rudolfem Hrušínským přijeli i herci, kteří už v Ulici řadu let nenatáčejí. Když oslavenec všechny nečekané gratulanty uviděl, měl slzy v očích. Rudolf Hrušínský patří k tvářím, které jsou s Ulicí neodmyslitelně spojené. V seriálu se objevuje od jeho prvního dílu a jako Vlastimil Pešek se stal jednou z jeho nejvýraznějších a nejoblíbenějších postav.
Letos navíc slaví nejen významné životní jubileum, ale také více než dvě desetiletí strávená v seriálu. Není proto divu, že se jeho kolegové rozhodli připravit mu překvapení přímo na místě, které se za ty roky stalo jeho druhým domovem. Do ateliérů dorazili kolegové, kteří s Rudolfem Hrušínským pravidelně natáčejí, ale také ti, kteří kvůli němu přijeli speciálně, přestože ten den sami neměli natáčení.
Mezi gratulanty nechyběly Dana Syslová, která mu v seriálu hraje partnerku, jeho seriálová sestra Jitka Smutná, neteř a švagrová v seriálu i v životě Kristýna Hrušínská a Miluše Šplechtová. Přijeli také jeho letití přátelé Josef Carda, Ljuba Krbová nebo Václav Svoboda, poblahopřát přijeli také Alena Štréblová nebo Vasil Fridrich.
Rudolf Hrušínský se během oslavy neubránil dojetí. " Dojali jste mě. Opravdu. S žádnou oslavou jsem nepočítal, ale o to víc jsem byl rád. Bylo to neskutečně příjemné překvapení. Potěšili mě všichni, kdo přišli," přiznal oslavenec, kterého překvapilo i to, jak se bude při osmdesátinách cítit. " Musím se přiznat, že osmdesátiny slavím poprvé, sám jsem zvědav, co to se mnou udělá," dodal s typickým nadhledem.
A jak bude Rudolf Hrušínský své osmdesátiny slavit doma? " Já už jsem doslavil, bujaré večírky mám dávno za sebou. Budu slavit možná s vnoučaty," prozradil. A co si přeje? Ani tady nezapře svůj pověstný nadhled. " Já vlastně nemám žádné přání. Zdraví si přeju, ale tak jako součást mého života, to neberu jako narozeninové přání." Překvapení rád nemá, ale cítí se na dvacet
V krátkém rozhovoru pro Aplausin.cz pronesl, že sice nemá rád překvapení, ale bylo na něm vidět, že je dojatý. Brzy oslaví sice osmedesáté narozeniny, ale dly svých slov si stále připadá na dvacet.
Jedno je ale jisté, letošní narozeniny Rudolf Hrušínský oslaví v kruhu lidí, kteří ho mají rádi. A právě tajné překvapení v ateliérech Ulice mu připomnělo, kolik přátelství a společných vzpomínek se za více než dvě desetiletí před kamerou i za ní vytvořilo. Zdroj: Aplausin.cz