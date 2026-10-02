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Tajná oslava 80. narozenin hvězdy Ulice: Rudolf Hrušínský se cítí na dvacet!

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V pondělí 5. října oslaví Rudolf Hrušínský významné životní jubileum, 80. narozeniny. Jeho kolegové z Ulice se rozhodli, že takové kulatiny nemohou zůstat bez pořádné oslavy. V ateliérech mu proto připravili tajné narozeninové překvapení a redakce Aplausin.cz byla u toho.
Rudolf Hrušínský mladší na tajné oslavě!

Rudolf Hrušínský mladší na tajné oslavě!

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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