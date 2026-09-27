CENTRUM o páté: Historický úspěch českých tenistek a radioaktivní "poklad" pod hladinou oceánu

Český tenis slaví návrat na vrchol
České tenistky po osmi letech znovu vyhrály Billie Jean King Cup, když ve finále přehrály Ukrajinu 2:0. Tento triumf není jen sportovní statistikou – představuje návrat českého ženského tenisu do elity po období, kdy se čekalo na další generaci schopnou navázat na úspěchy z roku 2018. Vítězství přichází v okamžiku, kdy český tenis potřebuje potvrdit, že jeho tradice má pokračování.
Kdo jednou převezme Putinovo Rusko?
V Moskvě se objevují první spekulace o možných nástupcích Vladimira Putina, přestože ruský systém po více než dvou desetiletích soustředil veškerou moc do rukou jediného člověka. Americký deník The Washington Post identifikoval sedm mužů, kteří by se mohli jednou dostat do čela Ruska, což naznačuje, že i v autoritářském režimu začíná probíhat tichý proces hledání budoucího směru. Otázka nástupnictví se stává čím dál naléhavější, protože žádný jasný kandidát zatím nevyvstal.
Děsivé rozhodnutí u kuchyňského stolu
Příběh muže, který v roce 1993 zabil svou exmanželku a starší dceru, patří k těm, které zůstávají v paměti i po desetiletích. U kuchyňského stolu pak navíc pachatel rozhodoval o tom, zda ušetří mladší dceru – moment, který ilustruje děsivou váhu okamžiku, kdy jeden člověk drží v rukou život jiného. Tyto případy připomínají, jak tenká může být hranice mezi běžným životem a tragédií.
Radioaktivní sudy na dně Atlantiku
Více než 200 000 sudů s nízkoaktivním radioaktivním odpadem leží pět kilometrů pod hladinou severovýchodního Atlantiku, kam byly ukládány mezi lety 1949 a 1982. Vědci je nyní poprvé podrobně zkoumají, protože odpad obsahuje cesium-137, izotopy plutonia a tritium – látky, které mohou představovat dlouhodobé riziko pro mořské ekosystémy. Tento objev ukazuje, jak některá rozhodnutí minulosti stále čekají na své vyhodnocení.
Spánek jako klíčový faktor dlouhověkosti
Nová americká analýza ukazuje, že délka spánku může s délkou života souviset více než pohyb nebo strava. Zatímco lidé často hledají recept na dlouhý život v cvičení a dietě, vědci nyní poukazují na to, kolik hodin každou noc skutečně prospíte. Tento faktor ve statistických modelech překonal většinu sledovaných návyků, což naznačuje, že odpočinek může být důležitější, než si mnozí uvědomují.
Jak na pleť na podzim
Korejská rutina péče o pleť přichází v pravý čas – konec září je obdobím, kdy pokožka čelí přechodu mezi létem a podzimem, výkyvům teplot i začínající topné sezóně. Promyšlená péče může pomoci vyrovnat se s dehydratací, citlivostí i pigmentovými skvrnami, které po létě často zůstávají.
Města pro ženy sólo cestovatelky
Pro ženy, které chtějí vyrazit na cesty samy, nabízíme výběr sedmi měst, kde se bude dobře cestovat i bez doprovodu. Někdy totiž čekání na správného spolucestujícího znamená ztrátu času, který lze strávit objevováním nových míst.
Proč tyčový mixér zabije bramborovou kaši
A nakonec kuchyňská rada: tyčový mixér bramborovou kaši zničí, protože mechanicky ničí buněčné stěny brambor a vytváří gumovou hmotu. Restaurace proto používají obyčejný pákový lis, který zachovává texturu a nadýchanost přílohy.
Dnešní den přinesl radost z českého sportu, ale také připomněl, že svět kolem nás je složitý a plný příběhů, které stojí za pozornost.