Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Řidič kamionu vezl tisíce konzolí za 30 milionů korun a nevěděl to. Na odpočívadle zjistil, že mu někdo vykradl návěs

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Z návěsu kamionu v Coloradu zmizelo 2 810 kusů Nintendo Switch 2 v hodnotě přes 30 milionů korun. Řidič o obsahu zásilky nic nevěděl.
Kamion na cestě

Kamion na cestě

Zdroj: Public Domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:17

Reklama
Další články z Mobify.cz
Po každé instalaci Windows 11 musíte udělat 5 základních věcí, jinak riskujete problémy. Většina lidí to vůbec neřeší
Po každé instalaci Windows 11 musíte udělat 5 základních věcí, jinak riskujete problémy. Většina lidí to vůbec neřeší
Android Auto ukrývá v nastavení funkci, která spustí více akcí najednou. Většina řidičů ji zbytečně nevyužívá
Android Auto ukrývá v nastavení funkci, která spustí více akcí najednou. Většina řidičů ji zbytečně nevyužívá

Stačí klepnutí na displeji auta a telefon odešle uložený příkaz, který může spustit celou sérii kroků, od...

Německo věří, že vyřešilo největší problém obnovitelných zdrojů. Nový typ baterie má nahradit plynové elektrárny
Německo věří, že vyřešilo největší problém obnovitelných zdrojů. Nový typ baterie má nahradit plynové elektrárny

Německá firma CMBlu podepsala s energetickým gigantem Uniper dohodu na dodávku nejméně 5 GWh úložišť nového...

Skrytá služba AICore zabírá v Android telefonech až 10 GB. Smazat ji nejde, ale existuje způsob, jak získat místo zpět
Skrytá služba AICore zabírá v Android telefonech až 10 GB. Smazat ji nejde, ale existuje způsob, jak získat místo zpět

Systémová služba Googlu pro lokální AI stahuje na pozadí obří modely a při aktualizaci drží dvě kopie...

Galaxy S26 ukrývá režim 24 Mpx, který dělá nejlepší fotky ze všech. Je schovaný za stažení navíc a většina lidí o něm neví
Galaxy S26 ukrývá režim 24 Mpx, který dělá nejlepší fotky ze všech. Je schovaný za stažení navíc a většina lidí o něm neví

Řada Galaxy S26 má v kameře režim 24 Mpx, který spojuje rychlost 12Mpx focení s detailem 50Mpx snímků....

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.