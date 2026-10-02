Řidič kamionu vezl tisíce konzolí za 30 milionů korun a nevěděl to. Na odpočívadle zjistil, že mu někdo vykradl návěs

Bylo nedělní ráno 8. června 2025, tři dny po světové premiéře nové herní konzole. Řidič kamionu zastavil na odpočívadle Love’s Truck Stop v Bennettu, malém městě východně od Denveru, a při běžné předodjezdové kontrole zjistil, že z návěsu chybí několik palet. Kolem osmé ráno zavolal policii. Vyšetřovatelé z Arapahoe County Sheriff’s Office pak vyčíslili škodu: 2 810 kusů Nintendo Switch 2 po 499 dolarech za kus, celkem 1 402 190 dolarů, tedy v přepočtu přes 30 milionů korun. Řidič přitom podle šerifa uvedl, že věděl jen to, že veze „hry nebo hračky“. Přesný obsah ani maloobchodní hodnotu nákladu neznal.
Proč řidič nevěděl, co veze
Zní to absurdně, ale v logistice jde o běžnou praxi. Řidič na dálkové trase často zná jen obecnou kategorii zboží: „elektronika“, „hračky“, „potraviny“. Detailní informace o konkrétních produktech, sériových číslech a maloobchodních cenách mají k dispozici spíše odesílatel, logistický broker a příjemce než člověk za volantem. Právě tuto roztříštěnost informací organizované skupiny podle American Trucking Associations běžně zneužívají. Řidič tak paradoxně střežil zásilku, jejíž skutečnou hodnotu nemusel znát.
Konzole zmizely v okamžiku největší poptávky
Nintendo Switch 2 měla premiéru 5. června 2025. Za první čtyři dny se celosvětově prodalo přes 3,5 milionu kusů, což byl rekord v historii společnosti. Konzole s 20cm (7,9″) HDR displejem, 4K výstupem v TV režimu, 256GB úložištěm a magnetickými ovladači Joy-Con 2 se stala jedním z nejžádanějších herních zařízení roku. Oficiální americká cena činila 449,99 dolaru za samotnou konzoli, respektive 499,99 dolaru za bundle. Zloději tedy udeřili v době mimořádně vysoké poptávky, kdy byla dostupnost konzole omezená a některé kusy se mohly na sekundárním trhu prodávat s přirážkou.
Podle dat CargoNet činila průměrná hodnota jedné krádeže nákladu v USA v roce 2025 necelých 274 tisíc dolarů. Tento případ byl několikanásobně vyšší. Nejde ale o ojedinělý typ zločinu; krádeže z návěsů na odpočívadlech a parkovištích patří mezi běžné formy takzvaného cargo theft. Vloupání do návěsu během zastávky řidiče je podle ATA jedním z častých scénářů.
Kdo věděl, co kamion veze
Vyšetřovatelé si podle CBS Colorado nebyli jistí ani tím, zda ke krádeži došlo přímo v Bennettu, nebo na některé z předchozích zastávek. Klíčová otázka zní: jak mohli zloději vědět, že právě tento návěs obsahuje tisíce kusů žádané konzole, když to nevěděl ani řidič? Jednou z možností je únik informací někde v dodavatelském řetězci, například na úrovni dokumentace, brokera, dopravce nebo příjemce. Oborový server FreightWaves případ označil za podezřelý z možného úniku zevnitř. Oficiální potvrzení takového scénáře ale chybí a k datu posledního veřejně dohledatelného vyjádření šerifa z 19. června 2025 případ zůstával otevřený.
Co to znamená pro kupující v Česku
Riziko, že se ukradené konzole objeví na sekundárním trhu, je reálné. FBI uvádí, že zboží pocházející z organizovaných krádeží se běžně přeprodává prostřednictvím online aukcí a e-commerce tržišť. Teoreticky se některé kusy mohou dostat i na české bazary.
Jak se chránit:
- Podezřele nízká cena je podle Policie ČR jedním z prvních varovných signálů. Switch 2 výrazně pod běžnou tržní cenou od anonymního prodejce by měl vzbudit podezření.
- Vyžádejte si doklad o koupi a fotografii sériového čísla. U Switch 2 je sériové číslo uvedeno na konzoli pod zadním stojánkem a také v menu System > Serial Information.
- Ověřte identitu prodejce. Anonymní účet bez historie a bez ochoty ukázat doklad je důvod obchod odmítnout.
- Pokud zjistíte, že konzole může být kradená, nepřeprodávejte ji. Uložte inzerát, komunikaci i doklad o platbě a kontaktujte policii.
Nintendo samo uvádí, že ztracenou ani ukradenou konzoli neumí běžným způsobem na dálku lokalizovat. U některých zařízení si zároveň vyhrazuje možnost prostřednictvím aktualizací omezit funkčnost neautorizovaných nebo pozměněných zařízení. Není ale doloženo, že by Nintendo v případě této konkrétní krádeže konzole na dálku zablokovalo, ani že by se taková funkce vztahovala právě na ukradenou várku.
Dva tisíce osm set deset konzolí v hodnotě přes 1,4 milionu dolarů zmizelo z návěsu během jediné noci. Případ zůstal otevřený a případný podezřele levný Switch 2 bez dokladu může být důvodem k opatrnosti, nikoli automaticky důkazem, že pochází právě z této krádeže.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík