Vepřová pečeně s hruškovou omáčkou: Podzimní recept, který promění obyčejnou pečeni ve slavnostní jídlo

Vepřová pečeně s hruškovou omáčkou je skvělý tip na víkendové vaření, pokud plánujete pozvat přátele a rodinu. Vepřová pečeně patří mezi klasická jídla české kuchyně, vyzkoušejte ji jinak!
Vepřová pečeně je klasikou české kuchyně
Vepřová pečeně patří mezi klasická jídla české kuchyně. Hodí se pro slavnostní chvíle i pro nedělní oběd s rodinou. Především na podzim se dá připravit na mnoho způsobů. Potěšte své blízké zajímavou kombinací. Vepřová pečeně s hruškovou omáčkou získá úplně nový rozměr. Sladké zralé hrušky se krásně doplňují se šťavnatým masem a trochou hořčice. Výsledkem bude voňavé podzimní jídlo, které se bude hodit ke každé příležitosti. Vepřová pečeně s hruškovou omáčkou – Vepřová pečeně je klasikou české kuchyně. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Vepřová pečeně s hruškami
Pro přípravu
vepřové pečeně s hruškami doporučujeme použít šťavnatější kus vepřového masa, například vepřovou pečeni bez kosti. Hruškovou omáčku připravíte během několika minut a můžete ji připravit přímo ze šťávy, která zůstane po pečení masa. Čtěte také: Podzimní dekorace ke vchodovým dveřím: 4 nápady, které zvládnete vytvořit sami Ingredience: Na pečeni: 800 g vepřové pečeně bez kosti 2 lžíce olivového oleje 2 stroužky česneku 1 lžička sušeného tymiánu 1 lžička sladké papriky sůl a čerstvě mletý pepř 150 ml vody nebo vývaru Čtěte také: Dušičkový věnec na hrob zvládnete vyrobit doma. Stačí pár větviček a přírodniny ze zahrady Na hruškovou omáčku: 3 zralé, ale pevné hrušky 1 menší cibule 1 lžíce másla 1 lžíce medu 1 lžíce dijonské hořčice 150 ml vývaru 100 ml smetany ke šlehání 1 lžička citronové šťávy sůl a pepř podle chuti Čtěte také: Jak použít vertikutátor na podzim: Správný postup krok za krokem pro hustý trávník Vepřová pečeně s hruškovou omáčkou – Postup přípravy. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Postup přípravy Připravte maso na pečení
Vepřovou pečeni důkladně omyjte a osušte papírovou utěrkou. Poté ji osolte a opepřete. V misce smíchejte olivový olej s prolisovaným česnekem, sladkou paprikou a tymiánem. Touto směsí maso pomocí mašlovačky důkladně potřete. Maso nechte marinovat minimálně čtyři hodiny, ideálně přes noc.
Předehřejte troubu na 180 °C. Na pánvi maso ze všech stran krátce opečte, aby získalo hezkou barvu a zatáhlo se. Poté ho vložte do pekáče, podlijte vodou nebo vývarem a přikryjte.
Maso pečte při 180 °C asi 50 až 60 minut podle velikosti. Během pečení ho můžete několikrát přelít výpekem. Pokud je potřeba, přidejte do pekáče trochu vývaru nebo vody.
Po upečení maso z pekáče vyjměte a nechte alespoň 10 minut odpočinout. Díky tomu zůstane po nakrájení šťavnatější.
Čtěte také: Podzimní věnec z juty a přírodních materiálů: DIY návod krok za krokem Připravte hruškovou omáčku
Hrušky oloupejte, zbavte jádřinců a nakrájejte na menší kousky. Cibuli nakrájejte nadrobno.
V pánvi, v které jste předtím opekli maso, rozpusťte máslo a nechte na něm několik minut zesklovatět cibuli. Přidejte nakrájené hrušky a krátce je opečte. Přidejte dijonskou hořčici, citronovou šťávu a med. Následně vše zalijte vývarem a nechte asi 8 minut lehce vařit, dokud hrušky nezměknou. Na závěr přilijte smetanu a omáčku ještě několik minut povařte. Podle chuti osolte a opepřete, nakonec ji rozmixujte tyčovým mixérem dohladka.
Jak vepřovou pečeni podávat
Maso nakrájejte na plátky a přelijte hruškovou omáčkou. Jako příloha se skvěle hodí šťouchané brambory, domácí noky nebo bramborové pyré.
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Na hruškovou omáčku vybírejte zralé, ale stále pevné hrušky. Příliš měkké ovoce se při vaření rychle rozpadne a omáčka bude zbytečně sladká. Pokud máte hrušky ze zahrady, které už začínají měknout, můžete je naopak využít právě do tohoto receptu.
Autor:
Kristýna Franclová
Zdroj:
PlanetaZahrady.cz
(Článek částečně vznikl s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)