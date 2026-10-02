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Eva Burešová překvapila nečekaným krokem. Zpěvačka si změnila jméno

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Herečka a zpěvačka Eva Burešová posunula svou proměnu spojenou s hudebním projektem Saija zase o krok dál. Zveřejnila vyjádření, podle kterého proti zápisu ženského rodného jména Saija nejsou z jazykového hlediska námitky. Jméno, které dosud používala především v souvislosti se svou novou hudební etapou, tak může směřovat i k úřednímu zápisu.
Eva Burešová překvapila nečekaným krokem. Zpěvačka si změnila jméno

Eva Burešová překvapila nečekaným krokem. Zpěvačka si změnila jméno

Zdroj: Redakce
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

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