Papežův vymítač: tvůrci zkopírovali znak z videohry, skutečný kněz by byl znechucen a Crowe si prosadil skútr

Papežův vymítač, FOTO: Screen Gems / distr. TV Nova Papežův vymítač, FOTO: Screen Gems / distr. TV Nova Papežův vymítač, FOTO: Screen Gems / distr. TV Nova Papežův vymítač, FOTO: Screen Gems / distr. TV Nova Papežův vymítač, FOTO: Screen Gems / distr. TV Nova Papežův vymítač, FOTO: Screen Gems / distr. TV Nova Papežův vymítač, FOTO: Screen Gems / distr. TV Nova
Horor Papežův vymítač z roku 2023 vzbudil velké pozdvižení mezi skutečnými představiteli církve. Mezinárodní asociace exorcistů snímek tvrdě zkritizovala s tím, že zcela překrucuje realitu. Pokud by navíc skutečný hlavní hrdina ještě žil, podle vyjádření Vatikánu by byl z filmového zpracování znechucen. Dávné spiknutí ve španělském opatství
Příběh zasazený do roku 1987 sleduje hlavního vatikánského exorcistu Gabriela Amortha v podání Russella Crowea, který odjíždí do Španělska. Na místě má vyšetřit případ malého amerického chlapce Henryho (Peter DeSouza-Feighoney), kterého ovládla mocná démonická entita. S pomocí místního duchovního Tomase Esquibela (Daniel Zovatto) se kněz pouští do náročného vymítání. Během boje o chlapcovu duši dvojice odhalí staré spiknutí, které se Vatikán zoufale snažil utajit.
Představitel místního kněze Daniel Zovatto má horory rád, ale pochází z hluboce věřící rodiny. Než roli otce Esquibela přijal, obrátil se kvůli kontroverznímu tématu přímo na své rodiče a vyžádal si jejich souhlas.
Osobní setkání a jízda na skútru
Pro Russella Crowea znamenal snímek jeho vůbec první účinkování v hororovém žánru. Sám herec přiznal, že podobné filmy nevyhledává, protože v noci rád klidně spí, ale zaujala ho osobní historie skutečného Gabriela Amortha. Aby postavu lépe poznal, setkal se s jeho osobními přáteli. Jeden z nich dokonce Amortha doprovázel při více než sto padesáti skutečných exorcismech.
Crowe přispěl i k vizuální stránce postavy, když navrhl, aby se filmový exorcista pohyboval na skútru. Inspiroval se při běžném pozorování v Římě, kde viděl místní kněze jezdit na mopedech. Humor postavy pak Crowe přidal jako vlastní hereckou interpretaci. Z materiálů zjistil, že ďábel má údajně rád ironii, ale bytostně nesnáší humor. Zaujalo ho také zjištění, že Amorthovým nejoblíbenějším filmem byl slavný horor Vymítač ďábla z roku 1973.
Znak z videohry a mapa budoucnosti
Tvůrci se při natáčení dopustili několika kuriózních historických nepřesností. Znak, který má ve filmu představovat španělskou inkvizici, pochází ve skutečnosti ze známé videohry Dragon Age: Inquisition.
Značnou trhlinu má i scéna z jeskyně, kde postavy mluví o roce 1475 a sledují starou mapu. Zobrazený pergamen totiž zachycuje Ameriku, která byla objevena Kolumbem až v roce 1492. Do roku 1987 navíc nepatří ani dálniční známka ze Švýcarska s letopočtem 2021, která je vidět na čelním skle jednoho z vozů.
Skutečný Gabriele Amorth v roce 2000 pro nedělník The Sunday Telegraph uvedl, že s ďáblem zápasil denně po dobu čtrnácti let. Mluvil na něj latinsky a démon mu podle jeho slov odpovídal italsky. Amorth zemřel v roce 2016 a v potitulkové scéně se divákům objeví jeho skutečná fotografie.
Pražské triky a vtípek v kině
Na tvorbě speciálních efektů se výrazně podíleli čeští tvůrci z pražského trikového studia UPP. Film vstoupil do kin 7. dubna 2023, přesně v den padesátých devátých narozenin Russella Crowea.
Během jednoho z premiérových promítání na Novém Zélandu se o speciální zážitek postaral místní uvaděč. Podle Crowea si ze sledujících vystřelil tím, že v jedné z nejděsivějších scén nečekaně udeřil metlou do zdi, čímž celý sál silně vyděsil.
Horor Papežův vymítač zařadila do svého programu stanice Nova Cinema na 2. října ve 23:45, reprízu pak nabídne 5. října 2026 ve 02:40.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).