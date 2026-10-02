Ukradl matce auto, naboural v zatáčce a utekl. Hrozí mu až dva roky vězení

Ukradl matce auto, naboural v zatáčce a utekl. Hrozí mu až dva roky vězeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ukradl matce auto, naboural v zatáčce a utekl. Hrozí mu až dva roky vězeníZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 02.10.2026 16:10
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