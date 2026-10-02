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Ukradl matce auto, naboural v zatáčce a utekl. Hrozí mu až dva roky vězení

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Dennívýzva
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Bez vědomí matky sedl do nepojištěného auta bez technické, následně vyjel do protisměru a po srážce s druhým vozem vzal nohy na ramena. Třiatřicetiletý muž z Jablonecka má teď na krku trestní stíhání. Policisté ho vypátrali a za neoprávněné užívání cizí věci mu hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.
Ukradl matce auto, naboural v zatáčce a utekl. Hrozí mu až dva roky vězení

Ukradl matce auto, naboural v zatáčce a utekl. Hrozí mu až dva roky vězení

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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