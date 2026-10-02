Houbová smaženice z pánve voní máslem, kmínem a čerstvými houbami

Houbová smaženice je přesně to jídlo, kvůli kterému má smysl přijít z lesa s košíkem a ne jen s fotkou hřibu do mobilu. Stačí máslo, cibule, kmín, pár vajec a za chvíli je na stole večeře, která není složitá, ale chce jednu věc: houby nejdřív poctivě podusit, ať nepustí vodu až do vajec.
Fotografie ke smaženici
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Když to na pánvi zapraská, smaženice je doma: Jednoduchá klasika, která voní lesem i poctivou večeří
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